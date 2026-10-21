Dopo 13 stagioni sembrava finita: FX rinnova American Horror Story per un'altra stagione

Pubblicazione: 21 ottobre alle 14:53

La tredicesima stagione sembrava il capitolo finale perfetto. Un numero simbolico, quasi profético per una serie horror. Eppure American Horror Story, l'antologia che ha ridefinito il genere televisivo dal 2011, non ha intenzione di chiudere i battenti. FX ha annunciato il rinnovo per una quattordicesima stagione, spezzando sette anni di silenzio sui rinnovi e contraddicendo le aspettative di molti fan e addetti ai lavori che vedevano nella stagione 13 la conclusione naturale del viaggio.





della tredicesima stagione, e non è casuale. American Horror Story 13 ha registrato il debutto streaming più importante nella storia della serie, conquistando un posto nella classifica Streaming Top 10 di Nielsen e segnando il lancio più grande di sempre per Ryan Murphy su Hulu e Disney Plus.Quel contratto, che garantiva le stagioni 11, 12 e 13, aveva lasciato intendere a molti osservatori cheUn finale simbolico, perfettamente in linea con l'estetica horror del franchise. Ma. Quando una serie continua a generare questo tipo di engagement dopo oltre un decennio di programmazione, le logiche di mercato prevalgono sulle conclusioni narrative prestabilite.

American Horror Story resta la serie drammatica di un'ora più longeva nella storia di FX. Un fenomeno globale che ha accumulato più di cento nomination agli Emmy e diciassette vittorie dal suo debutto. Jessica Lange, Kathy Bates e James Cromwell hanno portato a casa statuette per le loro interpretazioni memorabili in un franchise che ha esplorato case infestate da spiriti omicidi, congreghe di streghe, circhi dei freaks, hotel maledetti e persino l'apocalisse stessa.



