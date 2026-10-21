Dopo 13 stagioni sembrava finita: FX rinnova American Horror Story per un'altra stagione
FX rinnova American Horror Story per la stagione 14 dopo 7 anni di silenzio sui rinnovi. La serie continua nonostante la stagione 13 sembrasse il finale perfetto.
La tredicesima stagione sembrava il capitolo finale perfetto. Un numero simbolico, quasi profético per una serie horror. Eppure American Horror Story, l'antologia che ha ridefinito il genere televisivo dal 2011, non ha intenzione di chiudere i battenti. FX ha annunciato il rinnovo per una quattordicesima stagione, spezzando sette anni di silenzio sui rinnovi e contraddicendo le aspettative di molti fan e addetti ai lavori che vedevano nella stagione 13 la conclusione naturale del viaggio.
Quel contratto, che garantiva le stagioni 11, 12 e 13, aveva lasciato intendere a molti osservatori che la serie avrebbe concluso il suo percorso proprio con la tredicesima stagione. Un finale simbolico, perfettamente in linea con l'estetica horror del franchise. Ma i dati di ascolto hanno ribaltato ogni previsione. Quando una serie continua a generare questo tipo di engagement dopo oltre un decennio di programmazione, le logiche di mercato prevalgono sulle conclusioni narrative prestabilite.
American Horror Story resta la serie drammatica di un'ora più longeva nella storia di FX. Un fenomeno globale che ha accumulato più di cento nomination agli Emmy e diciassette vittorie dal suo debutto. Jessica Lange, Kathy Bates e James Cromwell hanno portato a casa statuette per le loro interpretazioni memorabili in un franchise che ha esplorato case infestate da spiriti omicidi, congreghe di streghe, circhi dei freaks, hotel maledetti e persino l'apocalisse stessa.
Il rinnovo dopo sette anni di silenzio segna anche un cambio di strategia per FX e Disney, che evidentemente vedono in American Horror Story un asset strategico per il loro ecosistema streaming. In un mercato sempre più competitivo, dove ogni piattaforma cerca il proprio franchise distintivo, una serie con un brand riconoscibile a livello globale e una fanbase consolidata rappresenta un valore difficile da abbandonare.