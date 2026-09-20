Jessica Lange torna in American Horror Story dopo 10 anni: cosa rivela il nuovo trailer

Pubblicazione: 20 settembre alle 11:11

Quindici anni di incubi, ossessioni e icone horror che hanno ridefinito il concetto stesso di antologia televisiva. American Horror Story si prepara a celebrare questo traguardo monumentale con una tredicesima stagione che promette di essere il più ambizioso crossover mai tentato nella storia della serie creata da Ryan Murphy. E l'ultimo trailer rilasciato da FX non lascia spazio a dubbi: questo non sarà un semplice reunion nostalgia, ma un vero e proprio tuffo nell'abisso della mitologia costruita in oltre un decennio.





su FX e Hulu, ha confermato quello che i fan più attenti speravano di vedere:. Per chi ha seguito Coven, la terza stagione andata in onda nel 2013, quelle pareti rustiche rappresentano uno dei momenti più iconici e tragicamente poetici dell'intera serie.al culmine della sua potenza attoriale,non era fatto di fiamme e demoni, ma di mediocrità estetica e compagnia forzata."Cabina di Pino?", osservando le pareti della cabina rustica in cui Papa Legba l'aveva condannata a trascorrere l'eternità insieme all'Axeman. Per una donna che aveva vissuto circondandosi di lusso, glamour e potere, quella prigione di cattivo gusto rappresentava una condanna peggiore della morte stessa., le lacrime che solcano il suo viso mentre quelle maledette pareti di pino la circondano ancora.

Il ritorno di Orlando Jones nei panni di Papa Legba, confermato da immagini esclusive rivelate da Screen Rant, suggerisce che la storia tra il potente loa voodoo e la Suprema caduta in disgrazia non sia affatto conclusa. Resta da vedere se Danny Huston riprenderà il ruolo dell'Axeman, completando così il terzetto che aveva definito il destino postumo di Fiona. La domanda che molti si pongono è: come si inserirà questa storyline nel contesto più ampio della stagione 13?





Perché questo non è solo il ritorno di Fiona Goode.: Constance Langdon di Murder House e Elsa Mars di Freak Show., passando da un'incarnazione all'altra, da un'epoca all'altra, da un inferno personale all'altro. Lange aveva abbandonato la serie dopo la quarta stagione, lasciando un vuoto che nessun altro attore è mai riuscito completamente a colmare. Il suo ritorno dopo oltre dieci anni rappresenta un evento in sé, un regalo ai fan che hanno amato la sua capacità di rendere memorabile ogni personaggio, per quanto mostruoso.. Sarah Paulson, l'attrice più presente nella storia della serie, torna in ben cinque ruoli diversi: Cordelia Goode di Coven, Sally McKenna di Hotel, Wilhelmina Venable di Apocalypse, Tuberculosis Karen di Red Tide e Mamie Eisenhower di Death Valley. Evan Peters riprende Tate Langdon di Murder House, James Patrick March di Hotel e Kai Anderson di Cult, confermandosi come uno dei pilastri narrativi del franchise.

Angela Bassett torna come Marie Laveau, la potente regina voodoo di Coven, mentre Kathy Bates riprende il terrificante personaggio di Delphine LaLaurie, la serial killer razzista del diciannovesimo secolo. Emma Roberts riporta in scena Madison Montgomery, la strega viziata e cattiva che i fan amano odiare. Jamie Brewer interpreta nuovamente Adelaide Langdon e Nan, Billie Lourd è sia Mallory che Winter Anderson, e Gabourey Sidibe riprende il ruolo di Queenie.





L'elenco continua con Frances Conroy come Myrtle Snow, Leslie Grossman nei panni di Coco St. Pierre Vanderbilt, John Carroll Lynch come Twisty il Clown, Mena Suvari come Elizabeth Short (la Dalia Nera), Seth Gabel come Jeffrey Dahmer e Zach Villa come Richard Ramirez. È un cast che legge come una hall of fame dell'horror televisivo contemporaneo, un'assemblea di personaggi che hanno definito l'identità stessa di American Horror Story.. Madelaine Petsch, conosciuta per Riverdale, entra nel mondo di AHS interpretando Kira. Il cineasta cult John Waters fa il suo debutto come Mr. Phibes, un nome che già evoca riferimenti all'horror classico. Tra i nuovi ingressi figurano anche Alex Consani come Morwenna, Joey Pollari come Ben DeSoto e Paul Anthony Kelly come Young Nas.La stagione debutterà con un evento speciale:, seguiti da. Una strategia di rilascio che riflette l'ambizione del progetto e la volontà di immergere immediatamente il pubblico in questa celebrazione di 15 anni di terrore televisivo.