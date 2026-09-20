Jessica Lange torna in American Horror Story dopo 10 anni: cosa rivela il nuovo trailer
American Horror Story 13 riporta la cabina di pino e Fiona Goode. Jessica Lange torna insieme a Sarah Paulson, Evan Peters e cast stellare.
Quindici anni di incubi, ossessioni e icone horror che hanno ridefinito il concetto stesso di antologia televisiva. American Horror Story si prepara a celebrare questo traguardo monumentale con una tredicesima stagione che promette di essere il più ambizioso crossover mai tentato nella storia della serie creata da Ryan Murphy. E l'ultimo trailer rilasciato da FX non lascia spazio a dubbi: questo non sarà un semplice reunion nostalgia, ma un vero e proprio tuffo nell'abisso della mitologia costruita in oltre un decennio.
"Cabina di Pino?" urlava Fiona con orrore, osservando le pareti della cabina rustica in cui Papa Legba l'aveva condannata a trascorrere l'eternità insieme all'Axeman. Per una donna che aveva vissuto circondandosi di lusso, glamour e potere, quella prigione di cattivo gusto rappresentava una condanna peggiore della morte stessa. Ora, il trailer mostra Fiona ancora intrappolata in quello stesso ambiente, le lacrime che solcano il suo viso mentre quelle maledette pareti di pino la circondano ancora.
Il ritorno di Orlando Jones nei panni di Papa Legba, confermato da immagini esclusive rivelate da Screen Rant, suggerisce che la storia tra il potente loa voodoo e la Suprema caduta in disgrazia non sia affatto conclusa. Resta da vedere se Danny Huston riprenderà il ruolo dell'Axeman, completando così il terzetto che aveva definito il destino postumo di Fiona. La domanda che molti si pongono è: come si inserirà questa storyline nel contesto più ampio della stagione 13?
Ma American Horror Story 13 non si ferma a Lange. Sarah Paulson, l'attrice più presente nella storia della serie, torna in ben cinque ruoli diversi: Cordelia Goode di Coven, Sally McKenna di Hotel, Wilhelmina Venable di Apocalypse, Tuberculosis Karen di Red Tide e Mamie Eisenhower di Death Valley. Evan Peters riprende Tate Langdon di Murder House, James Patrick March di Hotel e Kai Anderson di Cult, confermandosi come uno dei pilastri narrativi del franchise.
Angela Bassett torna come Marie Laveau, la potente regina voodoo di Coven, mentre Kathy Bates riprende il terrificante personaggio di Delphine LaLaurie, la serial killer razzista del diciannovesimo secolo. Emma Roberts riporta in scena Madison Montgomery, la strega viziata e cattiva che i fan amano odiare. Jamie Brewer interpreta nuovamente Adelaide Langdon e Nan, Billie Lourd è sia Mallory che Winter Anderson, e Gabourey Sidibe riprende il ruolo di Queenie.
Accanto a questi ritorni leggendari, la stagione 13 introduce anche nuovi volti. Madelaine Petsch, conosciuta per Riverdale, entra nel mondo di AHS interpretando Kira. Il cineasta cult John Waters fa il suo debutto come Mr. Phibes, un nome che già evoca riferimenti all'horror classico. Tra i nuovi ingressi figurano anche Alex Consani come Morwenna, Joey Pollari come Ben DeSoto e Paul Anthony Kelly come Young Nas.
La stagione debutterà con un evento speciale: tre episodi rilasciati simultaneamente il 24 settembre, seguiti da nuovi episodi ogni giovedì sera. Una strategia di rilascio che riflette l'ambizione del progetto e la volontà di immergere immediatamente il pubblico in questa celebrazione di 15 anni di terrore televisivo.