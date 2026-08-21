Marvel, altro che addio alle serie live-action: nuovi progetti per Disney+ sarebbero già in sviluppo

Pubblicazione: 21 agosto alle 10:00

L'universo cinematografico Marvel pare non avere intenzione di abbandonare il piccolo schermo. Mentre VisionQuest si prepara al debutto questo ottobre, seguito dalla terza stagione di Daredevil: Rinascita, il futuro delle produzioni televisive dell'MCU su Disney Plus sembrava avvolto nell'incertezza. Le recenti cancellazioni, come quella della seconda stagione di Wonder Man nonostante il rinnovo iniziale, avevano alimentato speculazioni su un possibile ridimensionamento della presenza Marvel sulla piattaforma streaming. Ma secondo nuove indiscrezioni, la situazione potrebbe essere molto diversa da quanto temuto.

ha rivelato nel suo ultimo newsletter che l'era televisiva del Marvel Cinematic Universe su Disney Plus. Secondo quanto riportato,sarebbero attualmente in sviluppo per la piattaforma,. Una notizia che contraddice parzialmente quanto emerso pochi giorni prima da altre fonti del settore. Il report di Puck si inserisce in un contesto di profonda riorganizzazione strategica per Marvel Studios.

Il franchise sta infatti integrando una nuova generazione di personaggi X-Men destinati ad apparire in Avengers: Doomsday, espandendo ulteriormente l'universo cinematografico con nuovi protagonisti. Tra questi spicca il recente annuncio del film live-action su Nova, scritto da Michael Waldron, che inizialmente era stato concepito come serie televisiva prima di essere riconfigurato per il grande schermo. Questa evoluzione nella gestione dei personaggi Marvel, secondo Alexander, potrebbe influenzare direttamente la strategia del franchise sulla piattaforma streaming.

Visione in WandaVision, fonte: Marvel

L'approccio di Marvel Studios sembra basarsi su una valutazione caso per caso: alcuni progetti nascono direttamente per il cinema, altri trovano la loro dimensione ideale nel formato seriale di Disney Plus. Il quadro che emerge contrasta con quanto riportato da Collider il 14 agosto scorso. Secondo quella fonte, Marvel Studios avrebbe pianificato una riduzione delle serie live-action su Disney Plus dopo VisionQuest, escludendo però i ritorni di show già esistenti come Daredevil: Rinascita, la cui seconda stagione ha già concluso le riprese, e potenziali miniserie sviluppate sotto i banner Marvel Presents e Marvel Spotlight.

Al momento néhanno rilasciato commenti ufficiali sul report di Puck, mantenendo il consueto riserbo su progetti ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, la logica industriale supporta l'ipotesi di un proseguimento delle produzioni televisive. Comunque secondo il nuovo report,rappresenta perche aggira i limiti naturali della distribuzione cinematografica, con la piattaforma streaming che consente alla Casa delle Idee di introdurre nuovi personaggi, esplorare storyline secondarie e approfondire protagonisti che non giustificherebbero un film standalone.

I fan del Marvel Cinematic Universe potrebbero dunque prepararsi a un autunno di transizione, con VisionQuest che potrebbe servire da apripista per comprendere la nuova direzione creativa delle serie Disney Plus, mentre gli annunci ufficiali previsti nelle prossime settimane chiariranno finalmente quali eroi e quali storie popoleranno i nostri schermi domestici nei prossimi anni.