Toy Story 5 dopo il dominio al cinema, batte un nuovo record su Disney+ (rivalutando tutta la saga)

Pubblicazione: 25 settembre alle 16:09

A distanza di oltre trent’anni dal debutto del primo capolavoro Pixar, l’iconica saga animata torna a far parlare di sé con una nuova tappa che ha conquistato immediatamente il pubblico di tutto il mondo. Debuttato originariamente nelle sale il 19 giugno 2026, l'ultimo capitolo di Toy Story ha saputo rinnovare la propria formula narrativa mantenendo intatto il profondo legame emotivo con gli spettatori. Dal suo debutto sulla piattaforma il 23 settembre 2026, il film ha raggiunto la vetta della classifica in ben 72 paesi, diventando non solo il film più visto, ma il contenuto in assoluto più popolare su Disney+ a livello globale.

Ma c'è di più. L'arrivo del nuovo film ha scatenato una vera e propria riscoperta dell'intera saga.di Disney+. Il Toy Story originale è al secondo posto, Toy Story 2 al sesto, Toy Story 4 all'ottavo e Toy Story 3 al nono.che racconta due storie parallele dove da un lato abbiamo spettatori di lunga data che vogliono rivivere l'intera epopea prima di immergersi nel nuovo capitolo e dall'altro, nuove generazioni che per la prima volta scoprono cosa significa entrare nel magico universo dei giocattoli che prendono vita quando nessuno guarda.

L'evoluzione narrativa di Toy Story 5 mette i protagonisti storici di fronte a una minaccia del tutto inedita e figlia dei nostri tempi: la competizione con il digitale. Ambientato due anni dopo le vicende del quarto capitolo, il racconto vede Woody, Buzz Lightyear e Jessie fare i conti con l'arrivo di Lilypad, un tablet di ultima generazione che diventa rapidamente l'oggetto preferito di Bonnie. Il dispositivo cattura totalmente l'attenzione della bambina, costringendo il gruppo di giocattoli a reinventarsi per dimostrare il valore del gioco tradizionale in un'epoca dominata dagli schermi.

L'accoglienza della critica e degli appassionati ha premiato ampiamente questa scelta tematica. Nonostante qualche isolata riserva sulla sceneggiatura, la critica ha promosso l'opera come un'iniezione di freschezza per l'intero universo Pixar, assegnando un punteggio "Certified Fresh" del 93% su Rotten Tomatoes. Il pubblico ha risposto con identico entusiasmo per quello che è un capitolo ricco di curiosità, registrando un livello di gradimento del 94% basato su oltre 10.000 recensioni verificate.

a fronte di un costo di produzione pari a 250 milioni di dollari. Tale risultato lo rende, posizionandolo al terzo posto tra i maggiori incassi cinematografici del 2026 e al decimo nella classifica di tutti i tempi per i film d’animazione.