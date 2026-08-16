VisionQuest è realtà: dopo anni di incertezze, mostrato il primo trailer (ci sarà Ultron umano)

Pubblicazione: 16 agosto alle 07:45

Il D23 2026 ha regalato ai fan della Marvel una rivelazione che nessuno si aspettava: Ultron tornerà in VisionQuest, ma con un volto completamente nuovo. Non stiamo parlando di un semplice upgrade tecnologico del villain robotico che ha terrorizzato gli Avengers. Questa volta, il personaggio interpretato da James Spader si presenterà in una forma ibrida, metà macchina e metà umano, con tanto di barba grigia, occhiali e un aspetto che ricorda più un professore universitario che un'intelligenza artificiale omicida.

L'immagine mostrata allo stand di Marvel Television durante la convention californiana ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Il display, che alterna inquietanti glitch visivi, rivela Ultron diviso perfettamente a metà: un lato conserva il freddo metallo che lo ha reso iconico, l'altro mostra il volto invecchiato di Spader, completo di capelli brizzolati e una folta barba. Questa trasformazione sembra perfettamente in linea con la natura psicologica di VisionQuest, la serie che chiuderà la trilogia iniziata con WandaVision.



La scelta di umanizzare Ultron ha un senso profondo nel contesto narrativo. VisionQuest seguirà le vicende del Visione Bianco, la versione resuscitata del personaggio di Paul Bettany che abbiamo visto alla fine di WandaVision, mentre cerca di ricostruire la propria identità navigando tra frammenti di memoria di una vita che non ricorda completamente. In questo viaggio introspettivo, Ultron emerge come figura paterna paradossale: fu lui, dopotutto, a creare il corpo originale del Visione, anche se con intenzioni tutt'altro che nobili.

Al di là dei ritorni nostalgici, VisionQuest introdurrà anche volti nuovi destinati a lasciare il segno. Todd Stashwick interpreterà Paladin, un cacciatore di taglie sulle tracce del Visione Bianco, mentre T'Nia Miller darà vita a Jocasta, un potente robot mosso da un desiderio di vendetta. Quest'ultima rappresenta un personaggio particolarmente significativo nei fumetti Marvel, essendo stata creata da Ultron come compagna robotica, solo per ribellarsi al suo creatore. La sua presenza accanto a un Ultron umanizzato e a un Visione in cerca di identità promette dinamiche narrative esplosive.



Ma il pezzo forte potrebbe essere il debutto completo di Tommy Shepherd, la reincarnazione di uno dei figli di Wanda e Visione visti in WandaVision. Interpretato da Ruaridh Mollica, Tommy era stato anticipato nel finale di Agatha All Along, e ora è pronto a entrare pienamente nel MCU. La sua presenza aggiunge un elemento emotivo potentissimo: il Visione Bianco si troverà di fronte non solo ai fantasmi del proprio passato tecnologico, ma anche a quello di una famiglia che ricorda solo vagamente. L'attesa per l'uscita della serie è alta. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserva il futuro, oltre al nuovo cast degli X-Men si intende.