Percy Jackson affronta il suo destino e Only Murders in the Building cambia città: gli annunci al D23

Pubblicazione: 15 agosto alle 14:38

L'attesa è finita. Al D23 Disney Entertainment Showcase è stato presentato il trailer della terza stagione di Percy Jackson and the Olympians, e le immagini mostrate promettono un'escalation narrativa senza precedenti per la serie Disney+. Se pensavate che le prime due stagioni fossero intense, preparatevi: la posta in gioco si alza drasticamente.



Il trailer si apre con Percy Jackson, interpretato da Walker Scobell, che racconta un sogno inquietante sulla Grande Profezia, quella che riguarda gli Olimpici e i Titani. Un presagio di ciò che sta per abbattersi sul mondo degli dèi e dei semidei. La tensione sale rapidamente quando scopriamo che Annabeth Chase, il personaggio interpretato da Leah Sava Jeffries, viene rapita. Per Percy, questo è un attacco personale che scatena una determinazione feroce.

Una delle novità più significative è proprio il completamento del consiglio dell'Olimpo. Nel trailer si intravede la maestosa assemblea divina, arricchita da due volti nuovi: Andra Day nel ruolo di Atena e Ming-Na Wen come Era. Atena aveva già fatto una breve apparizione nella seconda stagione, ma Era debutta ufficialmente nella serie Disney+, aggiungendo un tassello fondamentale alla mitologia dello show. E non è tutto: Kate McKinnon interpreta Afrodite, la dea dell'amore, che nel trailer avverte Percy con parole profetiche.



Sul fronte dei semidei, la terza stagione introduce personaggi nuovi che i lettori dei libri conoscono bene. Nico di Angelo e Bianca di Angelo, interpretati rispettivamente da Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, sono fratelli che arrivano per la prima volta a Campo Mezzosangue, portando con sé il loro carico di misteri e potenzialità. C'è anche il gradito ritorno di Thalia Grace, figlia di Zeus interpretata da Tamara Smart, che finalmente non è più intrappolata nella forma di un pino dopo gli eventi del finale della seconda stagione. Le risposte arriveranno il 20 novembre su Disney+, quando Percy Jackson and the Olympians tornerà con una stagione che promette di essere la più ambiziosa e drammatica finora realizzata.

Ma c'è stata un'altra rivelazione che ha sorpreso i fan durante il D23 di Anaheim. Only Murders in the Building, la serie comedy-crime che dal 2021 tiene incollati allo schermo milioni di spettatori, cambierà titolo per la sua sesta stagione. Il nuovo nome sarà Only Murders in London, in riferimento al trasferimento dei protagonisti nella capitale britannica.

The ‘Only Murders in the Building’ upcoming season 6 is set in London - here’s the #D23 display pic.twitter.com/5RhIJFWpDv — Deadline (@DEADLINE) August 13, 2026

La notizia è emersa da un display allestito all'evento Disney, dove campeggiava l'iconico London Eye con le sagome di Charles, Oliver e Mabel in primo piano. A completare l'atmosfera british, una classica cabina telefonica rossa posizionata lateralmente. Un cambio di scenario che segna una svolta narrativa importante per una serie che, fino ad oggi, aveva fatto dell'Arconia, il palazzo newyorkese dei protagonisti, il suo cuore pulsante.



Il cambio di location non è l'unico elemento britannico della sesta stagione. Il cast si arricchisce di una schiera impressionante di volti noti del Regno Unito: David Tennant, Martin Freeman, Jim Broadbent, Jennifer Saunders, Geri Halliwell, Simone Ashley, Jodie Whittaker, Olivia Colman e Peter Capaldi. Una lineup che testimonia come la produzione intenda sfruttare appieno il nuovo setting, intrecciando l'ironia tipicamente americana della serie con il humor britannico.



I fan dovranno pazientare ancora qualche mese prima di scoprire come Charles, Oliver e Mabel se la caveranno tra nebbia londinese, accenti incomprensibili e probabilmente qualche tazza di tè di troppo. Una cosa è certa: il mistero, ingrediente fondamentale della serie, continua a permeare ogni suo aspetto, dal plot alle scelte produttive. Nel frattempo possono scoprire gli altri annunci dal D23 Expo 2026 come le novità legate al film dei Simpson.