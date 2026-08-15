The Mandalorian and Grogu arriva su Disney+: ecco quando vedere a casa il nuovo film di Star Wars

Pubblicazione: 15 agosto alle 08:00

La galassia lontana lontana sta per diventare molto più vicina, visto che The Mandalorian and Grogu, il primo film cinematografico dedicato al Mandaloriano e al suo adorabile apprendista, arriverà su Disney Plus il 2 settembre 2026, a soli tre mesi dall'uscita nelle sale. Una finestra temporale sorprendentemente breve, ma che potrebbe rendere felici i fan del film diretto da Jon Favreau.

La trama del film si colloca temporalmente dopo gli eventi dellae della prima stagione di Ahsoka, sempre su Disney Plus., interpretato da, e il piccolo Grogu vengono reclutati dall'ufficiale Colonnello Ward, interpretato da Sigourney Weaver, per una missione cruciale al servizio dellaL'obiettivo è salvare l'erede diRotta the Hutt, doppiato in originale da Jeremy Allen White, la star di The Bear, per rintracciare un leader imperiale ancora in fuga.

Aggiungiamo anche una chicca riguardante il cast: Martin Scorsese appare nel film nei panni del cuoco Hugo Durant. Non si tratta del primo incontro tra il leggendario regista e l'universo di Star Wars: Scorsese aveva già prestato la voce al personaggio di Rio Durant, anch'esso un cuoco, in Solo: A Star Wars Story. Una scelta di casting curiosa che dimostra come la saga continui ad attrarre talenti di primo piano anche per piccoli ruoli.

‘THE MANDALORIAN & GROGU’ releases on Disney+ on September 2. pic.twitter.com/qnaB9NleCO — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) August 14, 2026

Jon Favreau, che ha diretto il film, lo ha co-sceneggiato insieme a Dave Filoni, recentemente promosso alla presidenza di Lucasfilm dopo l'uscita di Kathleen Kennedy. Filoni, vero custode del lore di Star Wars e mente dietro The Clone Wars, Rebels e Ahsoka, rappresenta la nuova direzione creativa della saga. The Mandalorian and Grogu porta la sua impronta narrativa, intrecciando elementi delle serie televisive in un'esperienza cinematografica che doveva fungere da ponte verso il futuro del franchise.

Un compito importante, soprattutto considerando che il film segnava il ritorno di. Il pubblico, però, non ha risposto comeprobabilmente sperava e i risultati al botteghino sono rimasti ben lontani dai fasti della saga. Conha infatti ottenuto il risultato più basso di sempre per un film live-action di Star Wars, scendendo persino sotto i 393 milioni raccolti da. Un risultato ancora più significativo considerando quanto Disney avesse puntato sul ritorno della saga nelle sale.

La decisione di portare il film su Disney Plus dopo soli tre mesi rappresenta quindi un cambio di strategia significativo per Disney. Tradizionalmente, le major hollywoodiane mantenevano una finestra teatrale di almeno quattro-sei mesi prima del rilascio in home video o streaming. La pandemia ha accelerato un processo già in corso, ma vedere un film Star Wars fare questo salto così rapidamente testimonia come le priorità del conglomerato siano cambiate: Disney Plus resta una priorità, e anche i risultati meno esplosivi al cinema possono trasformarsi in contenuti di valore per alimentare la piattaforma.

The Mandalorian and Grogu, fonte: Disney

Per i fan che non hanno avuto modo di vedere il film al cinema, o per chi vuole rivederlo, il 2 settembre rappresenta una seconda opportunità. L'arrivo su Disney Plus permetterà anche a chi segue religiosamente l'universo espanso di Star Wars di collocare il film nel giusto contesto narrativo, magari rivedendo prima le stagioni precedenti di The Mandalorian e Ahsoka. Il franchise non si ferma comunque qui. Il prossimo appuntamento cinematografico è fissato per il 28 maggio 2027 con Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling.

Un progetto che punta su un nome di richiamo assoluto e su un regista reduce dai successi di Free Guy e della serie Stranger Things, nella speranza di riportare Star Wars ai fasti del box office. The Mandalorian and Grogu, al di là dei numeri al botteghino, resta un capitolo importante nella saga. Porta per la prima volta sul grande schermo personaggi nati per lo streaming, dimostrando che l'universo di Star Wars continua a espandersi in direzioni nuove, anche quando i risultati commerciali non sono quelli sperati.

E dopo il passaggio nelle sale, per il film è già tempo di pensare alla seconda vita: oltre all'arrivo su Disney Plus, sono previste anche le edizioni Blu-ray, 4K UHD e DVD per chi preferisce il formato fisico. Dal 2 settembre, invece, gli abbonati a Disney Plus potranno gustarsi la nuova avventura del Mandaloriano e del piccolo Grogu direttamente da casa, riportando di fatto i due personaggi proprio dove tutto è cominciato: sul piccolo schermo.