Disney e TikTok firmano uno storico accordo: Disney+ apre per la prima volta ai video dei creator

Pubblicazione: 07 agosto alle 08:15

Disney e TikTok hanno annunciato una partnership che definiscono "senza precedenti", un accordo destinato a ridisegnare il confine tra piattaforme social e servizi di intrattenimento on-demand. Per la prima volta, i video creati dai fan su TikTok troveranno casa direttamente su Disney Plus, nella sezione Verts dedicata ai contenuti verticali. L'intesa, che partirà negli Stati Uniti nei prossimi mesi per poi estendersi ad altri mercati, rappresenta una svolta strategica per entrambi i colossi.

Da un latoriconosce ufficialmente il ruolo centrale che i creator hanno assunto nel dare nuova vita ai suoi franchise. Dall'altroottiene una vetrina prestigiosa per i suoi talenti migliori, aprendo canali inediti di visibilità e monetizzazione. Il meccanismo è piuttosto semplice, con iche avranno accesso diretto agli asset: immagini, video, clipe di. Con questi materiali potranno realizzare contenuti originali che, previa selezione accurata e consenso esplicito,che sulla piattaforma streaming, dentro la sezione Verts lanciata da Disney lo scorso marzo.

Ma questa non è solo una questione di distribuzione. Le due aziende promettono che i creator più meritevoli riceveranno "ricompense speciali", maggiore visibilità, accesso a eventi esclusivi e percorsi di sviluppo professionale. Un ecosistema che trasforma la passione in opportunità concrete di carriera, creando un ponte a doppio senso tra chi produce storie e chi le celebra. Asad Ayaz, responsabile marketing e brand di Disney, ha spiegato la filosofia dell'accordo con parole che suonano quasi come un manifesto:

"I migliori narratori sono prima di tutto fan. Questo è sempre stato vero per Disney, e oggi i fan celebrano le nostre storie in modi completamente nuovi. Questa collaborazione crea un nuovo ponte tra le storie che raccontiamo e la creatività che ispirano". - Asad Ayaz

Disney and TikTok Ink Wide-Ranging Deal, Videos From Tech Platform Will Be Added to Disney+ https://t.co/D6Lxig7kFU — The Hollywood Reporter (@THR) August 5, 2026

Dawn Yang, responsabile globale dell'intrattenimento per TikTok, ha rincarato la dose:

"I creator sono al centro di tutto ciò che facciamo. La loro creatività estende la vita di film e serie in conversazioni che i fan scoprono e condividono. Insieme a Disney, portiamo l'autentica espressione creativa della comunità TikTok su Disney Plus, invitando il pubblico a sperimentare la creatività condivisa che rende il fandom così potente". - Dawn Yang

Il tempismo dell'annuncio non è casuale, visto che ilè diventato una priorità assoluta per tutti i servizi streaming, che hanno finalmente accettato una verità scomoda: la maggior parte delle personesenza mai girarlo in orizzontale.hanno tutti potenziato le loro offerte verticali negli ultimi mesi, ma nessuno aveva osato quello che Disney e TikTok stanno facendo ora.

C'è anche un'ombra interessante che aleggia su questa partnership: la somiglianza con l'accordo effimero annunciato l'anno scorso con OpenAI per integrare video generati da Sora su Disney Plus. Quella collaborazione non decollò mai veramente, forse perché i contenuti generati dall'intelligenza artificiale non sono visti di buon occhio da numerosi utenti. Questo nuovo corso elimina l'utilizzo dell'AI e punta tutto sulla creatività delle persone reali.

Disney Plus, fonte: Disney

Per Disney, l'accordo rappresenta anche il riconoscimento di un fenomeno inarrestabile: i fan non si limitano più a consumare passivamente le storie, le smontano, le rimontano, le commentano, le parodiano, le celebrano attraverso linguaggi nuovi. Su TikTok esistono comunità enormi dedicate a Marvel, Star Wars, ai classici Disney e alle nuove uscite Pixar. Sono conversazioni viventi che mantengono vivi i personaggi e i mondi narrativi ben oltre l'uscita in sala o il debutto streaming.

Per i creator italiani che lavorano già su contenuti Disney, questa partnership apre scenari inediti. Se e quando l'accordo si estenderà al nostro mercato, chi produce video di qualità su franchise Disney potrebbe vedere il proprio lavoro amplificato su una piattaforma globale, con possibilità di visibilità e riconoscimento impensabili fino a ieri. Resta da vedere come Disney gestirà la "curatela attenta" dei contenuti promessa nell'annuncio.

Non tutti i video TikTok sono adatti a una piattaforma family-friendly come Disney Plus, e il processo di selezione sarà cruciale per mantenere la qualità e la coerenza del brand. Ma se l'operazione riuscirà, potremmo trovarci davanti a un nuovo modello di relazione tra grandi studi e comunità creative online, dove il valore non scorre più solo dall'alto verso il basso ma circola in modo più democratico e partecipato. Una strategia che conferma la volontà di Disney di rendere la propria piattaforma sempre più ricca e trasversale: solo nelle scorse settimane, infatti, Disney Plus ha ampliato il proprio catalogo accogliendo anche i film di Spider-Man, segnando un altro importante passo nell'espansione dei contenuti disponibili per gli abbonati.