Spider-Man arriva su Disney+ Italia: da Maguire a Tom Holland, tutta la saga prima di Brand New Day

Pubblicazione: 10 luglio alle 10:00

Il momento che i fan italiani dell'Uomo Ragno aspettavano da tempo è finalmente arrivato, visto che Spider-Man sbarca ufficialmente su Disney+ grazie a un accordo di distribuzione globale tra Disney e Sony Pictures che porta sul catalogo italiano della piattaforma l'intera filmografia del supereroe più amato della Marvel. Questa importante novità arriva a luglio 2026 e rappresenta una svolta significativa per gli abbonati italiani, che possono ora accedere a un catalogo Spider-Man completo senza dover saltare tra diverse piattaforme o ricorrere ad acquisti separati.

Precisiamo che l'accordo non riguarda solo i film del, ma abbraccia tutte le incarnazioni cinematografiche dell'arrampicamuri degli ultimi due decenni. Nel catalogo disono ora disponibili i due capitoli diretti da Marc Webb con Andrew Garfield protagonista:

Questi film, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2014, avevano tentato di rilanciare il franchise con un tono più oscuro e adolescenziale, esplorando il mistero legato alla scomparsa dei genitori di Peter Parker e introducendo Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy, una delle relazioni più toccanti dell'intero universo Spider-Man. Ma la vera importanza dell'operazione sta nell'arrivo della trilogia dell'MCU con Tom Holland. Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home rappresentano la versione più giovane e integrata nell'universo Marvel del personaggio, quella che ha conquistato una nuova generazione di spettatori.

Tobey MacGuire in Spider-Man di Sam Raimi, fonte: Sony Pictures

La trilogia di Jon Watts ha saputo bilanciare l'ingenuità adolescenziale di Peter Parker con le conseguenze esistenziali di far parte di un mondo popolato da dei, alieni e viaggiatori del tempo. Homecoming aveva introdotto un Peter Parker ancora alle prese con i banchi di scuola, ansioso di dimostrare a Tony Stark di meritare un posto tra gli Avengers. Far From Home lo aveva portato in Europa, costringendolo a confrontarsi con l'eredità di Iron Man e con le manipolazioni di Mysterio.

Infineaveva sconvolto tutto aprendo il multiverso, riportando sullo schermo villain e Spider-Man di altre realtà, in quello che è diventato uno degli eventi cinematografici più celebrati degli ultimi anni. L'include anche le pellicole animate, con l'arrivo di. Il primo, uscito nel 2018, aveva rivoluzionato l'animazione cinematografica con uno stile visivo senza precedenti,e introducendo Miles Morales come nuovo volto dell'eredità di Spider-Man.

Across the Spider-Verse, il sequel del 2023, aveva portato Miles attraverso il multiverso in un viaggio ancora più ambizioso e visivamente spettacolare. L'accordo rappresenta anche l'arrivo su Disney+ della trilogia originale di Sam Raimi con Tobey Maguire, quella che tra il 2002 e il 2007 aveva definito lo standard per i cinecomic moderni. Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 rimangono pietre miliari del genere, con il secondo capitolo ancora considerato da molti il miglior film dedicato all'Uomo Ragno mai realizzato.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, fonte: Sony Pictures Italia

Per gli appassionati italiani, questa mossa significa poter finalmente rivedere o scoprire l'intera evoluzione cinematografica del personaggio in un unico posto. Dalla storia delle origini raccontata da Raimi, passando per il reboot di Webb, fino all'integrazione nel Marvel Cinematic Universe e alle sperimentazioni animate del multiverso, ogni fase della vita cinematografica di Spider-Man è ora accessibile con un singolo abbonamento.

L'operazione si inserisce in una strategia più ampia di Disney+ volta a consolidare il proprio ruolo di hub definitivo per i contenuti Marvel, sfruttando accordi di distribuzione con altri studios per offrire un'esperienza completa ai propri abbonati. Per Sony, che mantiene i diritti cinematografici su Spider-Man, l'accordo rappresenta un'opportunità per valorizzare il proprio catalogo attraverso una piattaforma con una penetrazione globale come quella di Disney. In tutto questo, l'arrivo dei film di Spider-Man coincide con un momento particolare per il personaggio nell'MCU. Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della serie con Tom Holland, è atteso nelle sale il 29 luglio 2026.

Il film riprende quattro anni dopo gli eventi di No Way Home, con un Peter Parker adulto che vive completamente solo e si è dedicato a tempo pieno al ruolo di Spider-Man, dovendo affrontare una delle minacce più potenti della sua carriera. Per chi volesse immergersi nell'universo di Spider-Man seguendo l'ordine cronologico di uscita, il percorso attraverso le tre ere cinematografiche offre uno sguardo affascinante su come sia evoluto il linguaggio dei cinecomic negli ultimi venticinque anni.

Zendaya e Tom Holland in una scena di Spider Man, fonte: Sony Pictures

Dalla genuinità artigianale della trilogia Raimi, passando per il tentativo di un tono più maturo di Webb, fino all'integrazione nel gigantesco mosaico dell'MCU operata da Marvel Studios. Una maratona che arriva nel momento ideale, visto l'arrivo sempre più vicino di Brand New Day, film che continua ad alimentare teorie e indiscrezioni, con la community intenzionata a scoprire quali sorprese saranno presenti al suo interno.

Proprio in tal senso, tra i rumor più insistenti ci sono quelli che riguardano Sadie Sink, entrata ufficialmente nel cast ma ancora avvolta dal mistero: da mesi i fan si dividono tra chi la immagina nei panni di Jean Grey, chi ipotizza una nuova Mary Jane Watson e chi, invece, è convinto che interpreterà un personaggio completamente inedito. In attesa di scoprire la verità, recuperare tutti i film dell'Uomo Ragno su Disney+ è probabilmente il modo migliore per prepararsi al prossimo capitolo della saga.