Spider-Man: Brand New Day, i fan hanno notato un dettaglio sul possibile ritorno di Shocker nel MCU

Pubblicazione: 29 giugno alle 09:30

Il marketing di Spider-Man: Brand New Day continua a seminare indizi e dettagli che alimentano le speculazioni dei fan. Mentre l'attenzione si concentra sui villain confermati e sul ritorno di nemici iconici, un particolare quasi impercettibile nel secondo trailer ha acceso una teoria che potrebbe riportare in scena un personaggio che non vediamo dal 2017: Shocker. Il film in arrivo il 29 luglio si preannuncia come uno dei capitoli più complessi e stratificati della saga di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno.

si trova in: solo, senza soldoi, depresso e con un corpo che sta mutando in modi ancora non del tutto chiari. A complicare ulteriormente il quadro c'èche promette di mettere a dura prova anche il più resiliente dei supereroi. La lista dei villain confermati perè già impressionante:faranno il loro debutto nell'universo cinematografico Marvel, mentretornerà dopo il teaser di

Il personaggio misterioso interpretato da Sadie Sink sembra destinato a ricoprire il ruolo di antagonista principale, e persino Hulk rappresenterà una minaccia temporanea per Peter. Tutti questi elementi sono stati mostrati, in varie forme, attraverso trailer, spot televisivi e materiale promozionale. Ma è proprio in uno di questi frammenti promozionali che si nasconde il dettaglio che ha catturato l'attenzione degli osservatori più acuti.

First look at Tombstone in ‘Spider-Man: Brand New Day’ pic.twitter.com/TmB0WzyjUS — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 27, 2026

Come abbiamo accennato ad inizio articolo, nel secondo trailer, durante una sequenza in cui Spider-Man precipita dal cielo insieme a Hulk e ai detriti di un edificio in frantumi, è visibile un dispositivo tecnologico montato sul braccio destro del supereroe. A un'analisi più attenta, quel dispositivo presenta caratteristiche inequivocabili: si tratta del guanto elettrico utilizzato da Shocker in Spider-Man: Homecoming.

La presenza di quell'arma solleva inevitabilmente una domanda:se il villain non ha un ruolo nel film? Le spiegazioni alternative sembrano deboli. Non si tratta di un'arma che Peter possedeva già, né avrebbe molto senso narrativo che decidesse di costruirne una versione per sé stesso, dato il suo approccio tipicamente basato sui ragnatele organiche e sulla tecnologia Stark., probabilmente in un ruolo di comprimario o come parte della più ampia coalizione di antagonisti che affronterà l'Uomo Ragno.

Se confermato, questo rappresenterebbe la prima apparizione di Shocker nell'MCU dopo sette anni da Homecoming. In quel film, il franchise aveva introdotto due versioni del personaggio. Jackson Brice, interpretato da Logan Marshall-Green, aveva indossato per primo il mantello del villain, ma la sua carriera criminale si era interrotta bruscamente quando Vulture lo aveva ucciso. Questo aveva permesso a Herman Schultz, interpretato da Bokeem Woodbine, di ereditare il guanto elettrico e il ruolo di Shocker.

Spider-Man: Far From Home, fonte: Sony Pictures

L'ultima volta che abbiamo visto Herman Schultz, era stato immobilizzato dalle ragnatele di Spider-Man alla Midtown School e lasciato in attesa di essere arrestato. Esisteva anche una scena eliminata da Homecoming in cui uno degli studenti di Peter si impossessava dei guanti di Shocker, ma Brand New Day non deve fare i conti con quella scea mai ufficialmente integrata nel canone. Il film potrebbe facilmente rivelare che Shocker è riuscito a evadere prima dell'arresto, oppure che ha scontato la pena o è evaso dal carcere.

La strategia di marketing del film continua quindi a giocare con i fan attraverso questi easter egg visivi e riferimenti nascosti, costruendo aspettative e teorie che alimentano l'attesa. Mentre alcuni villain sono stati confermati esplicitamente attraverso immagini chiare e comunicati ufficiali, altri come Shocker vengono lasciati nell'ambiguità, visibili (forse) solo agli utenti più attenti. Resta naturalmente da capire quale sarà eventualmente il peso di Shocker all'interno della storia.

Spider-Man: Brand New Day e Sadie Sink, fonte: Sony Pictures

Potrebbe trattarsi di un vero comprimario, di un semplice cameo o di un tassello utile a collegare Spider-Man: Brand New Day agli eventi di Homecoming. Quello che appare chiaro però è che i Marvel Studios e Sony sembrano aver costruito una campagna promozionale in cui ogni dettaglio conta. Lo stesso vale per il misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink, ancora avvolto dal riserbo e al centro di numerose teorie dei fan.

Con l'uscita del film prevista per la fine di luglio, è probabile che nelle prossime settimane arrivino nuovi trailer o spot capaci di svelare qualche indizio in più, magari proprio sul ritorno di Shocker o sul vero ruolo di Sadie Sink nella trama. Nel frattempo, gli appassionati continueranno ad analizzare ogni singolo frame del materiale promozionale: quando si parla dell'Uomo Ragno, difficilmente qualcosa viene mostrato per caso.