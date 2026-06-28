Spider-Man: Brand New Day sarà l’ultimo film con Tom Holland? La risposta del regista alimenta i dubbi

Pubblicazione: 28 giugno alle 10:00

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a riportare sul grande schermo uno dei suoi eroi più amati dopo un'assenza che ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan. Sono passati quasi cinque anni dalla conclusione di Spider-Man: No Way Home, quel finale che ha riscritto le regole del gioco per Peter Parker, lasciandolo solo, dimenticato da tutti, in un angolo di New York dove nessuno più ricorda chi sia davvero. Ma in futuro sarà realizzato Spider-Man 5?

tornerà ufficialmente a indossare il costume rosso e blu nell'estate del 2026 con, ma cosa succederà dopo resta avvolto in una nebbia di incertezza che nemmeno le ragnatele possono dissipare. Durante una recente intervista al podcast Crew Call, il registaha risposto a una domanda che frulla nella testa di ogni appassionato dell'Uomo Ragno:, orappresenta ildi questa iterazione del personaggio?

La risposta del filmmaker ha il sapore di un enigma, calibrato per alimentare speculazioni senza chiudere le porte a nessuna evoluzione. "Esiste davvero un ultimo Spider-Man?" ha dichiarato Cretton con un sorriso quasi impercettibile nella voce.

"Tutti dovrebbero andare a vedere questo film come se fosse l'ultimo Spider-Man." - Destin Daniel Cretton

Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Una frase che può essere letta in molteplici direzioni, visto che da un lato potrebbe trattarsi di una strategia comunicativa classica:, irripetibile, carico di emozione e conclusività. Dall'altro, le parole dilasciano spazio all'interpretazione più inquietante per i fan: e se davveronel ruolo che lo ha reso una star planetaria? Il contesto industriale offre qualche indizio.

Il Marvel Cinematic Universe sta attraversando una fase di ridefinizione dopo la conclusione della Saga del Multiverso. I contratti degli attori vengono negoziati film per film, le priorità dello studio si spostano verso nuovi franchise e personaggi, e la stessa Sony Pictures – che detiene i diritti cinematografici di Spider-Man – continua a sviluppare il proprio universo parallelo con Venom, Morbius e Kraven il Cacciatore.

In questo scenario in continuo mutamento, nulla è garantito oltre al prossimo appuntamento confermato, con Spider-Man: Brand New Day che arriva dopo un'attesa che ha messo alla prova la pazienza dei fan. La decisione di lasciare Peter Parker nell'ombra per così tanto tempo che non è stata casuale: il finale di No Way Home ha azzerato lo status quo del personaggio, cancellando dalla memoria collettiva la sua identità e costringendolo a ricominciare da zero.

Un reset narrativo che offre ai creatori la possibilità di esplorare una versione più matura e solitaria dell'eroe, lontano dai riflettori degli Avengers e dalle tecnologie di Tony Stark. Il ritorno di Holland nel costume non è stato dato per scontato, visto che l'attore britannico ha più volte espresso il desiderio di prendersi una pausa dal personaggio, di esplorare altri ruoli, di dimostrare la propria versatilità oltre la maschera.

La sua carriera si è evoluta con progetti come Uncharted, The Crowded Room e altre produzioni che lo hanno portato lontano dalla comfort zone del supereroe adolescente. Eppure, il richiamo di Peter Parker si è rivelato ancora una volta irresistibile, sia per Tom Holland che per Marvel Studios e Sony. A guidare questo nuovo capitolo c'è Destin Daniel Cretton, reduce dal successo di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un regista che ha già dimostrato di saper coniugare spettacolarità e profondità emotiva.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Tutto lascia pensare che Brand New Day sarà il film più personale della saga di Holland, con un Peter Parker costretto a fare i conti con la solitudine, le conseguenze delle sue scelte e un futuro più incerto che mai. Il destino di Spider-Man 5, però, resta ancora tutto da scrivere, con le dichiarazioni di Cretton che non confermano né smentiscono un seguito, ma alimentano l'idea che Brand New Day possa essere vissuto come un possibile punto di arrivo per questa incarnazione dell'eroe. Una scelta narrativa che aumenta inevitabilmente il peso emotivo del film e rende ogni scena potenzialmente decisiva.

Nei fumetti l'Uomo Ragno trova sempre il modo di tornare, attraverso nuove storie, nuovi universi e nuovi protagonisti. Ma il Peter Parker interpretato da Tom Holland, cresciuto all'ombra di Tony Stark, sopravvissuto alla battaglia contro Thanos e uscito profondamente cambiato dagli eventi di No Way Home, potrebbe davvero essere arrivato al capitolo più importante del suo percorso.

Per sapere quale sarà il futuro dell'Uomo Ragno bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma nel frattempo c'è già un dato che certifica l'enorme attesa del pubblico: Spider-Man: Brand New Day sta registrando numeri eccezionali nelle prevendite, con record al botteghino che confermano come il ritorno di Tom Holland sia uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno.