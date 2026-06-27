Spider-Man: Brand New Day continua a infrangere record (e non è ancora uscito nelle sale)

Pubblicazione: 27 giugno alle 09:00

Nel panorama cinematografico contemporaneo, dove ogni franchise cerca disperatamente di catturare l'attenzione di un pubblico sempre più frammentato, Spider-Man: Brand New Day continua a dimostrare che certi fenomeni culturali non conoscono crisi. Il secondo trailer del film con Tom Holland e Zendaya ha appena stabilito un nuovo, impressionante record: 590,8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana dal lancio. Un risultato che lo posiziona come il secondo miglior debutto di un trailer nella storia del cinema.

Il dato, certificato da, arriva a pochi mesi di distanza da un altro traguardo storico. Ilaveva infatti frantumato ogni precedente primato, diventando il primo nella storia a superare ilin appena quattro giorni. Due lanci consecutivi da record chedi questa saga e l'attesa febbrile del pubblico globale.

La strategia di marketing orchestrata da Sony Pictures e Marvel Studios sta quindi funzionando alla perfezione, con le vendite anticipate dei biglietti per il primo giorno che hanno registrato numeri da capogiro, i più alti degli ultimi cinque anni, una performance che richiama inevitabilmente alla mente Spider-Man: No Way Home del 2021. Quel film aveva incassato 78 milioni di dollari solo dalle prevendite prima dell'apertura nelle sale, stabilendo un benchmark che sembrava inarrivabile, ma Brand New Day sta seguendo, se non superando, quella traiettoria.

EXCLUSIVE: Following the record-breaking launch of its first trailer, Sony Pictures’ ‘Spider-Man: Brand New Day’ has scored another milestone as the film’s second trailer became the No. 2 biggest trailer launch of all time with 590.8M views in its first week.



See full details… pic.twitter.com/1Zd1HMCtpa — Deadline (@DEADLINE) June 26, 2026

Ma cosa rende questo secondo trailer così irresistibile per centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo? La risposta sta probabilmente nella nuova direzione narrativa che il film promette di intraprendere rispetto ai precedenti capitolo della serie. Difatti Brand New Day segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker, un territorio inesplorato che amplifica il dramma personale del personaggio portandolo in zone più oscure e psicologicamente complesse.

La storia vedelottare contro il crimine a tempo pieno in un mondo che non lo ricorda più, conseguenza diretta degli eventi di. Il peso emotivo di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di luiche potrebbe non essere in grado di controllare. Però questa trasformazione potrebbe rivelarsi l'unica arma per fermare una nuova, scioccante minaccia per la città e per le persone che ama:

Il cast si arricchisce di nomi di peso che aggiungono ulteriore curiosità al progetto ed oltre a Holland e Zendaya, tornano Jacob Batalon e Jon Bernthal nel ruolo del Punisher, mentre si aggiungono Sadie Sink, Tramell Tillman, Michael Mando e, ciliegina sulla torta, Mark Ruffalo che riprende il ruolo di Bruce Banner/Hulk. Un ensemble che mescola volti noti dell'universo Marvel con nuovi arrivi, suggerendo una trama ambiziosa e interconnessa.

Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Alla regia troviamo Destin Daniel Cretton, regista che ha già dimostrato il suo talento nel gestire azione ed emozione con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. La sceneggiatura è affidata al collaudato duo Chris McKenna ed Erik Sommers, veterani del franchise Spider-Man, affiancati da Justin Kuritzkes. Dietro la macchina produttiva ci sono i pesi massimi Kevin Feige, Amy Pascal e Avi Arad, garanzia di una visione coerente con l'universo cinematografico Marvel.

Holland e Zendaya hanno già intrapreso un tour promozionale globale che li ha portati a Roma, Parigi e altre capitali europee, scatenando ovunque scene di entusiasmo degne delle più grandi rockstar. La chimica tra i due, sia sullo schermo che nella vita reale, continua a essere uno degli elementi più magnetici del franchise, capace di attrarre anche chi non è necessariamente un appassionato di cinecomics. Il mondo forse ha dimenticato Peter Parker, recita il tagline del film, ma lui non ha dimenticato loro. È proprio in questa tensione tra anonimato e responsabilità, tra identità perduta e missione ineludibile, che si annida il cuore emotivo di Brand New Day.

Un film che promette di esplorare il costo psicologico dell'essere un eroe in un'era in cui il riconoscimento personale sembra essere diventato la moneta più preziosa. Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio, e se i numeri dei trailer sono un indicatore affidabile, potremmo trovarci di fronte a uno degli eventi cinematografici più significativi degli ultimi anni. Tra prevendite record e trailer di successo, l'attesa cresce in modo esponenziale e il pubblico globale sembra pronto a riaccogliere Peter Parker con un entusiasmo che raramente si vede nel cinema contemporaneo.