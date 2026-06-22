Spider-Man: Brand New Day non è ancora uscito, ma potrebbe già riscrivere il box office (sarà record?)

Pubblicazione: 22 giugno alle 10:30

Il ritorno di Peter Parker sul grande schermo starebbe già facendo tremare i botteghini mondiali, e manca ancora più di un mese all'uscita nelle sale. Difatti Spider-Man: Brand New Day non è nemmeno arrivato nei cinema, eppure ha già superato i 40 milioni di dollari in prevendite domestiche negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Box Office Global. Un risultato che proietterebbe il film verso un debutto da 250 milioni di dollari nel weekend di apertura, cifra che lo renderebbe il lancio più importante di Hollywood dal lontano 2021, quando Spider-Man: No Way Home aveva letteralmente dominato la scena.

In pratica, qualora questi numeri venissero confermati, l'unico vero competitor al box office di Peter Parker sarebbe proprio lo stesso Peter Parker. Un paradosso che dice tutto sulla forza di questo franchise e sull'attesa che il pubblico sta riservando al nuovo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri. Comunque è importante precisare che le proiezioni di cui sopra potrebbero rivelarsi persino conservative, visto che von oltre trenta giorni ancora disponibili prima del debutto ufficiale nelle sale,è destinata a crescere in modo esponenziale.

Molti analisti del settore si spingono oltre, ipotizzando un'apertura che potrebbe tranquillamente superare i 300 milioni di dollari. Alcuni fan hanno condiviso la propria esperienza sui social, affermando che i biglietti per i primi spettacoli sono già quasi esauriti, nonostante manchino ancora delle settimane al lancio. Ma cosa sta alimentando questo entusiasmo senza precedenti? Le anticipazioni che stanno emergendo sul film hanno letteralmente acceso l'immaginazione dei fan.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY has already surpassed $40M in domestic pre-sales revenue.



It’s now on track for a domestic opening above $250M, Hollywood’s biggest debut since NO WAY HOME ($309M adj.). pic.twitter.com/ARRF01vFoA — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) June 21, 2026

Dai nuovi poteri di Spider-Man alle apparizioni di villain iconici, passando per easter egg destinati ai lettori più affezionati dei fumetti, ogni dettaglio rivelato ha contribuito a costruire un'aspettativa crescente. E ora, con le voci che circolano su un possibile debutto di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe e la conferma del ritorno di Savage Hulk, l'hype ha raggiunto livelli molto alti.

Quello che sembra emergere con chiarezza è la volontà di riportare, dopo le avventure cosmiche e multiversali degli ultimi capitoli.pare concentrarsi nuovamente sull'esperienza personale di, su come la perdita delle persone a lui più care lo abbia trasformato e su quali scelte dovrà compiere per andare avanti. Una direzione narrativa che molti fan attendevano da tempo, un ritorno all'essenza del personaggio.

Resta da capire se Spider-Man: Brand New Day riuscirà davvero ad avvicinarsi, o addirittura superare, gli incassi imponenti di No Way Home, un film che poteva contare sull'effetto nostalgia generato dal ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Le prevendite però raccontano già una storia incoraggiante, confermando che l'interesse del pubblico è decisamente palpabile.

Nel frattempo l'hype continua a crescere anche fuori dal botteghino ed oltre ai nuovi trailer e ai dettagli sulla trama, nelle ultime settimane hanno fatto discutere i rumor sul misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink, con le teorie dei fan che continuano a rincorrersi senza che Marvel abbia ancora svelato la sua vera identità.