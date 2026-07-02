Spider-Man: Brand New Day, la trama era così segreta che Sadie Sink ha letto il copione solo all'ultimo momento

Pubblicazione: 02 luglio alle 10:30

Entrare nell'universo cinematografico Marvel è un'esperienza che trasforma la carriera di qualsiasi attore, ma per Sadie Sink, stella di Stranger Things, l'ingresso nell'MCU ha assunto contorni decisamente fuori dall'ordinario. La giovane interprete ha infatti rivelato di aver ottenuto un ruolo in Spider-Man: Brand New Day senza sostenere alcun provino e, particolare ancora più sorprendente, non ha potuto leggere una sola pagina della sceneggiatura fino al momento in cui è atterrata a Londra per iniziare le riprese.

Questa rivelazione, condivisa dalla stessain un'intervista con Nylon, conferma il livello estremo di segretezza che avvolge il nuovo film dell'Uomo Ragno, ma anche sulla fiducia che il regista. I due avevano già, esperienza evidentemente sufficiente per convincere Cretton a offrirle direttamente la parte, saltando ogni procedura di selezione tradizionale.

In tutto questo, il ruolo di Sadie Sink in Brand New Day rimane avvolto nel mistero più assoluto. Nonostante la sua presenza confermata nel cast, l'attrice non è apparsa in nessun trailer né in alcun materiale promozionale del film, una scelta che ha inevitabilmente scatenato la fantasia dei fan. Le teorie più accreditate nel mare magnum di internet la vedono nei panni di una giovane Jean Grey, suggerendo l'imminente introduzione di una nuova generazione di X-Men nell'universo Marvel.

Sadie Sink in Stranger Things, fonte: Netflix

Quando gli viene chiesto di confermare o smentire queste ipotesi,si mostra però. "Non condividi semplicemente il segreto, non è così difficile", ha dichiarato con una semplicità disarmante, dimostrando di aver già interiorizzato una delle regole d'oro di film così attesi: il silenzio è sacro. Una concetto che si scontra con l'era della condivisione compulsiva e delle anticipazioni selvagge che caratterizza il

L'attrice ha però potuto condividere alcune riflessioni sul peso mediatico di questo tipo di produzioni.

"Sapevo che Marvel era importante e aveva un grande brand, specialmente Spider-Man. So che c'è una fan base enorme, ma sembra davvero grande. Penso che questi film blockbuster siano una bestia completamente diversa". - Sadie Sink

Fortunatamente per lei, Tom Holland si è rivelato una guida preziosa per navigare le acque della Marvel-mania. Difatti l'attore, che con Spider-Man ha un rapporto ormai consolidato attraverso diverse pellicole, ha accolto Sink con calore e disponibilità.

"È stato interessante entrare in quello spazio ed essere un po' un'outsider in quel senso, ma lui non avrebbe potuto essere più accogliente, e così l'intera troupe in generale. Era così rilassato e aperto, e mi sono sentita molto a mio agio" - Sadie Sink

Spider-Man: Brand New Day segna un nuovo capitolo per l'Uomo Ragno cinematografico, riunendo ancora una volta Holland nei panni del protagonista accanto a Zendaya e Jacob Batalon, volti ormai familiari del franchise. Ma il film promette anche di espandere significativamente l'universo, con la presenza confermata di veterani Marvel come Mark Ruffalo nei panni di Hulk e Jon Bernthal in quelli di Punisher. Un cast corale che suggerisce trame intrecciate e conseguenze destinate a riverberarsi ben oltre le vicende del singolo eroe.

Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

La decisione di tenere nascosto il personaggio di Sink fino all'uscita del film rappresenta una strategia di marketing che punta tutto sull'effetto sorpresa. In un'epoca in cui ogni dettaglio viene sviscerato, analizzato e spoilerato mesi prima dell'uscita ufficiale, Sony e Marvel continuano a giocare con le aspettative del pubblico, alimentando speculazioni e teorie che mantengono vivo l'interesse. E Sadie Sink, con la sua discrezione e professionalità, si sta rivelando complice perfetta di questo gioco.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 29 luglio, e solo allora scopriremo se le teorie su Jean Grey erano fondate o se Marvel ha in serbo sorprese ancora più inaspettate. Ma una cosa è certa: per Sadie Sink questa esperienza rappresenta un salto dimensionale nella propria carriera, dal mondo delle serie streaming a quello dei colossal cinematografici che dominano il box office mondiale. E lo ha fatto senza nemmeno sapere cosa avrebbe dovuto recitare fino all'ultimo momento possibile.