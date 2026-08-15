Il nuovo film de I Simpson ha finalmente un titolo: Disney svela il logo e i primi dettagli al D23

Pubblicazione: 15 agosto alle 13:35

I Simpson stanno finalmente per tornare al cinema. Dopo anni di indiscrezioni, rinvii e un'attesa che sembrava destinata a non finire mai, Disney ha mostrato le prime immagini del nuovo film dedicato alla famiglia più famosa di Springfield, riportando sotto i riflettori un progetto che i fan aspettano ormai da quasi vent'anni con The New Simpsons Movie. Da quando la Casa di Topolino ha acquisito 20th Century Fox, nel 2019, il futuro cinematografico di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie è rimasto a lungo avvolto nell'incertezza.

La serie televisiva, nel frattempo, ha continuato la sua corsa senza precedenti,è rimasto per anni poco più di una promessa. Almeno fino al D23, dove qualcosa è finalmente cambiato. Difatti all'evento, andato in scena nelle scorse ore,è salita sul palco insieme a un'introduzione video di Bart Simpson per condividere quella che molti fan aspettavano da quasi due decadi:, il sequel cinematografico previsto per il

L'anteprima mostrata al D23 è ancora in forma di animazione grezzo, ma già ricca di quell'umorismo caotico che ha reso I Simpson un fenomeno culturale planetario. La scena si apre in uno stadio di baseball, dove Homer si trova insieme agli amici Lenny e Carl, e Kirk, il padre di Milhouse. Tutti aspettano con ansia un fuoricampo, gli occhi fissi sulla palla che vola verso le tribune.

Quando il momento tanto atteso arriva e la palla si dirige proprio verso, accade l'inevitabile:. Ma non è una semplice palla persa tra la folla. Quello che segue, con la palla che rimbalza per tutto lo stadio scatenando una mini-rivolta. I tifosi si lanciano all'inseguimento, travolgendo chiunque si trovi sulla loro strada, e la caccia si sposta dalle gradinate

È qui che l'anteprima diventa un vero e proprio tour nostalgico della città. La telecamera segue la palla che rotola mentre gli inseguitori passano davanti a un'icona dopo l'altra: il Moe's Tavern compare sullo schermo, insieme ad altri luoghi simbolo che hanno accompagnato generazioni di spettatori. Un modo intelligente per celebrare l'universo dei Simpson, mostrando quanto Springfield sia diventata parte dell'immaginario collettivo.

La scena si conclude con un colpo di scena degno della migliore tradizione della serie: dopo tutto quel caos, dopo una città messa a soqquadro, la palla arriva ai piedi di Bart. Homer, ancora una volta, ha perso per un soffio. The New Simpsons Movie rappresenta quindi il ritorno cinematografico di una serie che ha già conquistato il record di programma televisivo più longevo nella storia del prime time americano, con 37 stagioni all'attivo e un rinnovo massiccio dello slate Animation Domination che garantisce episodi almeno fino alla milestone della 40esima stagione. Senza contare gli episodi esclusivi per Disney+, come il prossimo "Yellow Mirror".

Bart Simpson appears at #D23 to introduce "The New Simpsons Movie," coming to theaters in September 2027. pic.twitter.com/y6WhIYPaBi — Variety (@Variety) August 15, 2026

Il primo film, uscito nel 2007, aveva dimostrato che la formula dei Simpson funzionava anche sul grande schermo, portando al cinema milioni di fan e incassando oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. La sfida ora è replicare quel successo in un panorama dell'intrattenimento completamente diverso, dove lo streaming ha cambiato le regole del gioco e le aspettative del pubblico si sono evolute. La scelta di mostrare un'animazione grezza al D23 invece di immagini definitive suggerisce che la produzione è ancora nelle fasi iniziali, ma conferma anche l'impegno concreto di Disney nel portare avanti il progetto.

Non si tratta più di voci o speculazioni: The New Simpsons Movie è una realtà in lavorazione, con una data di uscita fissata per il 2027. Molti dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero. Chi sarà alla regia? Al Jean tornerà come figura chiave dello sviluppo? Quale sarà la trama principale che terrà insieme i 90 o più minuti di film? La scena dello stadio è solo un momento isolato o parte di una storia più ampia? Domande che troveranno risposta nei prossimi mesi, mentre la produzione procede e nuove informazioni emergeranno.

Ciò che è certo è che mentre si parla della conclusione della serie animata de I Simpson, Springfield si prepara a tornare nelle sale cinematografiche, portando con sé tutto il caos, l'umorismo e la satira che hanno reso I Simpson un fenomeno capace di attraversare generazioni. E se la scena mostrata al D23 è un'indicazione di ciò che ci aspetta, possiamo prepararci a ridere di nuovo delle disavventure di Homer e famiglia sul grande schermo. Il countdown verso il 2027 è ufficialmente iniziato. Springfield ci aspetta, più caotica che mai.