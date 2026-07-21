I Simpson l'avevano predetto (di nuovo): un dettaglio di Odissea di Nolan che risale a 17 anni fa

Pubblicazione: 21 luglio alle 07:45

Ci sono coincidenze nella carriera di un attrice che sembrano scritte dal destino. Anne Hathaway ne ha appena vissuta una che ha dell'incredibile: molto prima di interpretare Penelope, la devota moglie di Ulisse nel kolossal di Christopher Nolan Odissea, aveva già prestato la voce a un personaggio con lo stesso nome in I Simpson. E per quella performance aveva persino vinto un Emmy Award.



La rivelazione è emersa durante un'intervista promozionale con il cast di Odissea per Nerdist, in cui gli attori dovevano indovinare se determinate citazioni provenissero da Homer Simpson o dall'Omero dell'antica Grecia. Quando Lupita Nyong'o ha correttamente identificato una battuta come appartenente ai Simpson, il conduttore ha ricordato a Hathaway che quella frase proveniva proprio dall'episodio, in particolare il decimo della ventunesima stagione, che le aveva fatto vincere il Primetime Emmy Award.



La reazione del gruppo è stata immediata. Matt Damon, con il suo caratteristico senso dell'umorismo, ha commentato: "Almeno sappiamo che Anne non passa il tempo a riguardarsi i suoi vecchi lavori", scatenando le risate degli altri membri del cast. Quando poi le è stato chiesto quale personaggio avesse doppiato in quell'episodio vincitore dell'Emmy, Hathaway ha risposto: "La principessa Penelope". La sorpresa si è diffusa tra i presenti, con Lupita Nyong'o che ha potuto solo esclamare: "Davvero? Wow".



L'episodio in questione è C'era una volta a Springfield, andato in onda durante la ventunesima stagione dei Simpson. In quella puntata, trasmessa nel 2010, Anne Hathaway prestò la voce alla principessa Penelope, una performance definita "memorabile" dall'Academy of Television Arts & Sciences, che le valse il prestigioso riconoscimento nella categoria Outstanding Voice-Over Performance.



Diciassette anni dopo, l'attrice è tornata a interpretare Penelope nel film di Nolan. Basato sull'epopea omerica, Hathaway interpreta la moglie fedele di Odisseo, un personaggio che incarna la devozione, la pazienza e la resilienza nell'attesa del ritorno del marito dalla guerra di Troia. Se la principessa dei Simpson era una figura da favola in una sitcom animata irriverente, questa Penelope è una delle figure femminili più iconiche della mitologia greca.

Nel frattempo, grazie al ruolo della Hathaway così come di tutto il cast e della qualità del film, Odissea sta intanto dominando i box office di tutto il mondo. Il film ha esordito con un incasso globale di 264,1 milioni di dollari, di cui 124,5 milioni nel mercato domestico nordamericano e 139,6 milioni nei mercati internazionali. Si tratta di uno degli esordi più impressionanti nella carriera di Christopher Nolan, che arriva sulla scia del successo storico di Oppenheimer.



Il fatto che entrambe le interpretazioni di Penelope abbiano segnato momenti significativi nella carriera di Hathaway aggiunge un ulteriore strato di fascino a questa coincidenza. Una le è valsa un Emmy Award, facendola entrare nell'olimpo ristretto degli attori premiati per il doppiaggio. L'altra sta contribuendo a consolidare uno dei più grandi eventi cinematografici dell'anno e potrebbe portarle nuovi riconoscimenti nella stagione dei premi.