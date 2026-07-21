Braccia da film: perché Matt Damon ha usato una controfigura donna in Odissea

Pubblicazione: 21 luglio alle 09:39

Quando si tratta di esibire il fisico da gladiatore sul grande schermo, la maggior parte degli attori giurerebbe su mesi di diete punitive e sollevamento pesi. Non Matt Damon, che con la spontaneità dei grandi ha appena smontato il mito dietro i suoi bicipiti scultorei in Odissea.

Effetti ottici, giganti e controfigure d'eccezione

Mentre il nuovo kolossal di Christopher Nolan macina record al botteghino in questo 2026, l’interprete di Ulisse ha preferito regalare alla criticaai microfoni del podcast Happy Sad Confused, confessando che parte di quel vigore mitologico vista in sala appartiene in realtà a una donna.

Il mistero dei bicipiti divine di Ulisse si svela in una sequenza ben precisa del film, quella che vede il re di Itaca affrontare i temibili Lestrigoni, i leggendari guerrieri giganti della mitologia omerica. Per rendere credibile la sproporzione fisica senza abusare della computer grafica – fedele alla solita, maniacale filosofia di Nolan – la produzione ha ricorso a un classico trucco di prospettiva forzata.

Matt Damon in Odissea (Universal Pictures)

"Hanno ingaggiato degli stuntman alti più di due metri e dieci", ha spiegato Damon con una punta di divertita ammirazione, "e per farmi sembrare piccolissimo al loro cospetto, dovevano affiancarli a controfigure sotto il metro e cinquantacinque. È così che la mia controfigura è diventata una donna. Una stuntwoman straordinaria con le braccia più belle che io abbia mai visto".

L'attore ha raccontato di essersi persino avvicinato alla controfigura nella tenda del catering durante le riprese per abbracciarla e ringraziarla del lavoro svolto. Perché se è vero che la maggior parte delle inquadrature ravvicinate mostra i muscoli originali dell'attore, nelle sequenze ad altissimo impatto visivo con i giganti che incombono in primo piano, quelle braccia da guerriero appartenevano al 100% alla sua brillante stuntwoman.

Il gustoso aneddoto rivela ancora una volta l'artigianalità quasi teatrale che guida le produzioni di Nolan, anche quando i budget toccano quote vertiginose.

Odissea, che vanta un cast faraonico comprendente tra gli altri Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson (che recentemente ha svelato un retroscena sul collega Matt Damon) e Charlize Theron, ha già debuttato con oltre 264 milioni di dollari incassati nel solo primo weekend di programmazione globale.