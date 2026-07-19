Odissea, Robert Pattinson pensava che Matt Damon fosse “un completo psicopatico” sul set

Pubblicazione: 19 luglio alle 09:15

Ci sono momenti sul set che rivelano quanto profondamente un attore sia disposto a spingersi per dare vita a un personaggio. E poi ci sono le urla di Matt Damon sul set di Odissea che hanno lasciato Robert Pattinson letteralmente senza parole, convincendolo per un attimo di trovarsi accanto a un "completo psicopatico".

La rivelazione arriva direttamente dalla voce didurante un'intervista video con MTV UK, dove l'attore di Twilight ha raccontato un aneddoto che illumina il livello di dedizione del premio Oscar per il, l'attesissimo kolossal diretto da Christopher Nolan.

"C'è una cosa che Matt ha fatto quando stavamo girando qualcosa. Era nel trailer accanto al mio e stava facendo questi rumori nel trailer", ha raccontato Pattinson, 40 anni, con un'espressione ancora incredula. Al suo fianco, Tom Holland, 30 anni, che interpreta Telemaco nel film, ha subito confermato: "Oh, l'ho sentito anch'io".

"E io pensavo, 'Cavolo', perché è un ragazzo così gentile e... pensavo fosse al telefono e mi sono detto, 'È un completo psicopatico'". Poi, cercando le parole giuste per descrivere la scena sonora, è stato Holland a completare la frase per lui: "Urlava". - Robert Pattinson

Matt Damon in Odissea, fonte: Universal Pictures

Ma? Pattinson ha continuato il racconto con un misto di stupore e divertimento:

"Urlava e urlava e urlava. E io pensavo, 'O stai avendo un'esperienza in bagno davvero pessima oppure...'", ha aggiunto Pattinson prima di scoppiare a ridere insieme ai suoi colleghi Holland e Anne Hathaway, 43 anni, che nel film interpreta Penelope. La verità dietro quelle urla strazianti è tanto semplice quanto impressionante nella sua dedizione artigianale: Damon stava deliberatamente "distruggendosi la voce solo per sembrare più vecchio", dato che il personaggio di Odisseo invecchia nel corso del film durante i suoi vent'anni di peregrinazioni prima di poter tornare a Itaca.

Un metodo di preparazione che potrebbe sembrare estremo, ma che si inserisce perfettamente nell'approccio fisico e totale che Damon ha adottato per questo ruolo epico. Pattinson stesso, in un altro passaggio dell'intervista, ha ammesso di essere rimasto in soggezione davanti a una scena particolare in cui Damon era legato all'albero maestro di una nave:

"Vedendolo sull'albero, ho pensato, 'Cavolo, ti stai davvero togliendo anni di vita facendo questo'". - Robert Pattinson

Matt Damon in Odissea, fonte: Universal Pictures

Nel film, mentre Damon interpreta l'eroe in viaggio verso casa, Pattinson veste i panni dell'antagonista principale, Antinoo, che corteggia spietatamente la moglie di Odisseo nel tentativo di impadronirsi del trono. Un ruolo che l'attore britannico ha abbracciato con entusiasmo, come ha rivelato alla première londinese del film. "Mi piace abbassare le aspettative della gente, è sempre il mio posto preferito. Sottopromettere e sovraoffrire, questo è il mio motto", ha scherzato Pattinson con la sua tipica autoironia, riferendosi al piacere di interpretare personaggi contro le aspettative del pubblico.

Odissea rappresenta l'ennesima collaborazione tra Christopher Nolan e il cinema su grande scala, con l'uso delle sue amate camere IMAX. In un'altra intervista, Damon ha raccontato l'esperienza surreale di girare all'interno dell'iconico cavallo di Troia insieme a venti uomini, Nolan stesso e una camera IMAX, un'impresa tecnica e logistica che testimonia l'ambizione del progetto.