Odissea, gli studiosi di Omero promuovono il film di Nolan: “Non esiste un adattamento corretto”

Pubblicazione: 19 luglio alle 10:00

Un omerista, un archeologo e un dentista entrano in un bar e no, non è l'inizio di una barzelletta, ma il resoconto di una serata di giovedì che si è trasformata in qualcosa di molto più significativo. Diciassette studiosi, freschi di visione di Odissea di Christopher Nolan, hanno trascorso la serata facendo quello che gli accademici fanno con l'opera di Omero da quasi tremila anni: discuterne animatamente.

, ha orchestrato questo singolare esperimento culturale. Insieme a lui, omeristi in pensione, professori, storici e intellettuali pubblici di varie discipline. E sua moglie, dentista, come lui stesso precisa con una punta di ironia, "l'unica estranea nel gruppo"., intenso, appassionato. Si è spaziato dalla scelta di Nolan di rendere Polifemo – il Ciclope che l'Odisseo di Matt Damon acceca – un personaggio non verbale, fino alla rappresentazione del linguaggio stesso nel film.

"Sono rimasto sorpreso da quanti accademici l'abbiano apprezzato", ammette Christensen.

"Ho dovuto farmi trattenere più volte da mia moglie. Tutti sanno che io sono il peggior pubblico possibile per questo film". Dopo una lunga pausa, aggiunge una riflessione che racchiude l'essenza del dibattito: "Continuo a ripetermi: questa non è l'Odissea di Omero. È l'Odissea di Nolan. E va giudicata con criteri diversi". - Joel P. Christensen

Robert Pattinson in una scena di Odissea, fonte: Universal

L'entusiasmo attorno al film è palpabile, con il film che sta alimentando un revival culturale per la letteratura classica in modi che gli accademici raramente hanno visto prima. "Sono in questo settore da molto tempo, e non credo di aver mai visto nulla di simile", afferma Monica Cyrino, professoressa di studi classici all'Università del New Mexico, che ha trascorso decenni studiando i mondi antichi sullo schermo.

"Ha avuto l'impatto del Gladiatore originale, ma anche quello non aveva avuto la stessa preparazione. Ci sono già state centinaia di articoli accademici pubblicati, e il film non è nemmeno ancora uscito. È pazzesco". - Monica Cyrino

Matt Damon in una scena di Odissea, fonte: Universal Pictures

Nei mesi precedenti l'uscita, il film di Nolan è diventato un punto di. I critici hanno sostenuto che il casting di, insieme a certe scelte di scenografia, fossero storicamente inconsistenti con il mondo. Ma dopo aver parlato con importanti classicisti e storici, è emerso chiaramente che queste non erano le questioni che alimentavano la conversazione nei circoli accademici.

Christensen ha affermato quanto segue:

"Sono davvero turbato dal fatto che gran parte della conversazione si sia concentrata su quanto questo film fosse 'woke' o progressista. In realtà penso sia un film molto conservatore. I ruoli femminili sono limitati. Il casting interrazziale riguarda donne di colore che si limitano a sposare uomini bianchi, il che non è progressista". - Joel P. Christensen

Sul fronte dell'accuratezza storica, esperti di letteratura e cinema concordano su un punto: nessun kolossal hollywoodiano ambientato nel mondo antico è mai stato completamente fedele alla storia. Come osserva il critico Alonso Duralde nel podcast Breakfast All Day, molti dei protagonisti dell'Odissea sono figure leggendarie e, anche se fossero realmente esistiti, il Mediterraneo dell'epoca era molto più multiculturale di quanto abbiano fatto credere per decenni i film "peplum".

Lo stesso Nolan ha spiegato di aver cercato "la migliore speculazione possibile" per costruire il suo mondo, una filosofia che non sembra aver infastidito i classicisti. "A nessuno importava, nemmeno al capo archeologo", scherza Joel P. Christensen. "L'Odissea è piena di anacronismi e stratificazioni storiche. Ciò che conta è che la rappresentazione funzioni e alimenti l'immaginazione del pubblico".

Odissea, fonte: Universal Pictures

Dove il dibattito si fa più acceso è invece nell'adattamento del linguaggio omerico. Per Gregory Nagy di Harvard, non esiste una versione "originale" del poema, nato da una lunga tradizione orale. Dello stesso avviso Richard P. Martin di Stanford: "Quella di Nolan è semplicemente un'altra versione dell'Odissea. Ogni generazione crea la propria, attraverso nuove traduzioni o nuovi linguaggi. Tutta la pubblicità su Omero è una buona pubblicità".

Ed è proprio questa natura mutevole del poema, rielaborato per secoli, che secondo molti studiosi rende legittima anche l'interpretazione di Nolan: un adattamento pensato per parlare al pubblico di oggi, così come ogni epoca ha fatto con l'opera di Omero prima di lui. Una scelta che, almeno per ora, sembra aver dato ragione al regista anche fuori dalle aule universitarie: Odissea sta dominando il botteghino internazionale e si è già affermato come uno dei maggiori successi dell'anno, dimostrando che la sua rilettura del poema è riuscita a conquistare tanto i classicisti quanto il grande pubblico.