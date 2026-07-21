Christopher Nolan vuole ancora dirigere un horror: “Odissea mi ha fatto venire ancora più voglia”

Pubblicazione: 21 luglio alle 10:13

Dopo aver conquistato critica e pubblico con Odissea, Christopher Nolan è già proiettato verso il futuro. Il regista premio Oscar, reduce da uno dei migliori debutti al botteghino della sua carriera, ha infatti rivelato che il kolossal ispirato al poema di Omero non ha affatto soddisfatto la sua voglia di cimentarsi con il cinema horror, anzi al contrario l'ha resa ancora più forte.

L'epopea con, affiancato da un cast stellare che comprende Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal e Mia Goth,, sequenze di grande tensione e momenti che. Eppure, per il regista, non è ancora abbastanza.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Nolan ha scherzato proprio su questo aspetto e quando gli è stato fatto notare che Odissea contiene già numerose sequenze horror, gli è stato chiesto se il film avesse in qualche modo soddisfatto il desiderio di affrontare quel genere. Ma la sua risposta è stata piuttosto chiara.

“Anzi, mi ha fatto venire ancora più voglia. Ma ho sempre pensato che l'horror debba essere affrontato con estrema attenzione dal punto di vista concettuale. Serve un'idea davvero straordinaria. Non è una questione tecnica, ma di storia.” - Christopher Nolan

Christopher Nolan says ‘THE ODYSSEY’ has made him more interested in making a horror film but he still needs to find a really effective idea.



“When you go see a film like ‘Obsession’, that’s an amazing idea. That movie works like a motherfucker.”



(Source:… pic.twitter.com/AHiNwJLnfP — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 20, 2026

Dunque per Christopher Nolan non basta costruire scene inquietanti o spaventose. Un grande horror nasce prima di tutto da un'idea forte, capace di sostenere l'intero racconto. È questo il motivo per cui, nonostante la sua lunga carriera, non abbia ancora realizzato un film appartenente pienamente al genere horror.

Per spiegare meglio il suo pensiero, il regista ha citato anche, definendolo un esempio di horror che funziona grazieprima ancora che per gli aspetti tecnici o visivi, ed è proprio un progetto con queste caratteristiche che continua a cercare. In tutto questo, le sue parole arrivano mentrecontinua a macinare record al botteghino mondiale, confermando ancora una volta la capacità del regista di trasformare anche opere considerate "impossibili" da adattare in grandi eventi cinematografici.

Nelle ultime settimane si è parlato molto delle sue reinterpretazioni di alcuni momenti iconici del poema, dalla nuova versione dell'incontro con Polifemo fino alla scena delle Sirene, entrambe rielaborate per aumentare la tensione e sfruttare al meglio il linguaggio del cinema senza tradire lo spirito dell'opera di Omero. Per il momento Nolan non ha annunciato alcun progetto horror, ma il messaggio è chiaro: l'idea continua ad affascinarlo. E se dovesse trovare quella che lui stesso definisce "un'idea straordinaria", il suo prossimo film potrebbe essere molto diverso da tutto ciò che ha diretto finora. Per i fan del regista, è una possibilità che diventa ogni giorno un po' meno remota.