I Simpson finiranno prima o poi? La voce di Bart ne è convinta, ecco quando succederà

Pubblicazione: 08 agosto alle 11:05

Dopo 37 stagioni, 808 episodi e un primato mondiale che sembrava destinato a non finire mai, I Simpson potrebbero davvero avvicinarsi al capolinea. A rivelarlo non è un dirigente di Fox o il creatore Matt Groening, ma la voce più iconica della serie: Nancy Cartwright, l'attrice che dal 1989 dà vita a Bart Simpson e a una manciata di altri personaggi dello show.



Durante un'intervista nel podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, la Cartwright ha risposto senza giri di parole alla domanda che milioni di fan si pongono da anni: quando finirà I Simpson? La sua risposta è stata secca, quasi lapidaria. "Stagione 40", ha detto. Quando Rosenbaum ha chiesto conferma, incredulo, l'attrice ha ribadito con un secco "sì", precisando subito dopo che si tratta della sua opinione personale.



Una previsione che ha il peso di chi questa serie l'ha vissuta dall'interno, episodio dopo episodio, battuta dopo battuta. Nancy Cartwright, oggi 68enne, ha vinto un Emmy Award nel 1992 per la sua interpretazione di Bart e rappresenta una delle voci più longeve e riconoscibili della televisione americana. La sua opinione non è quella di un osservatore esterno, ma di qualcuno che conosce i ritmi, le dinamiche e forse anche i segnali invisibili di una macchina produttiva colossale.

I Simpson hanno appena concluso la stagione 37 e Fox ha già confermato il rinnovo fino alla stagione 40. La 38esima stagione debutterà il 27 settembre prossimo, il che significa che, se la previsione di Cartwright si rivelasse corretta, la serie si concluderebbe nel 2029. Un anno che oggi sembra lontano, ma che in termini televisivi è praticamente dietro l'angolo.



Lo show detiene il Guinness World Record come serie animata più longeva della storia, un traguardo che da solo racconta l'impatto culturale di una famiglia gialla che ha attraversato decenni, mode, presidenti e rivoluzioni tecnologiche. Nel corso della sua storia, I Simpson hanno raccolto 37 Emmy Awards e oltre 100 nomination, diventando non solo un fenomeno di costume ma anche un termometro sociale e politico.



Eppure, anche le serie immortali invecchiano. E forse è proprio questo il punto. Cartwright ha chiarito che sarebbe disponibile a continuare finché Fox continuerà a rinnovare la serie, ma ha posto una condizione inevitabile: "Sono tutti ancora vivi?", ha chiesto retoricamente. Quando Rosenbaum ha risposto di sì, lei ha aggiunto: "Allora continueremo".

Il cast vocale originale di I Simpson sta invecchiando e, con il passare degli anni, la possibilità di perdere membri storici della squadra diventa sempre più concreta. La serie ha già affrontato la scomparsa di doppiatori leggendari come Marcia Wallace, voce di Edna Krabappel, e Phil Hartman, che interpretava Lionel Hutz e Troy McClure. Sostituire voci così iconiche è praticamente impossibile.



Nel frattempo, il franchise si prepara a un altro grande appuntamento: il secondo film della saga, The Simpsons Movie 2, che uscirà nelle sale il 3 settembre 2027. Il primo lungometraggio era arrivato nel 2007, quasi vent'anni fa, e aveva incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Il ritorno al cinema potrebbe rappresentare un modo per chiudere il cerchio, offrendo ai fan un finale degno di una serie che ha segnato la storia della televisione.

Se davvero la stagione 40 sarà l'ultima, si chiuderà un'era. Un'era iniziata quando la televisione era ancora analogica, Internet non esisteva e l'animazione per adulti era un territorio inesplorato. I Simpson hanno aperto la strada a South Park, Family Guy, BoJack Horseman e a un'intera generazione di serie animate che hanno osato essere intelligenti, satiriche e scomode.