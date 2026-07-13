Dopo 18 anni diventati meme e tormentone: Enzo Miccio e Carla Gozzi tornano a novembre su Real Time

Pubblicazione: 13 luglio alle 14:20

Dopo otto anni di assenza, Ma come ti vesti torna ufficialmente su Real Time. L'annuncio è arrivato direttamente dai protagonisti attraverso un video pubblicato sui social, dove Enzo Miccio e Carla Gozzi hanno confermato il ritorno del programma che ha segnato un'intera generazione di appassionati di moda e makeover televisivi.



"Sono passati ben 18 anni dalla prima edizione e si vede. Ma voi non avete imparato nulla. Non temete, il buongusto sta tornando", scherzano i due esperti di stile nel video di annuncio, mantenendo quel tono ironico e pungente che li ha resi celebri. Lo speciale andrà in onda a novembre 2026, celebrando così quasi due decenni dal debutto originale avvenuto nel 2009.



Il programma, trasmesso ininterrottamente fino al 2018, è stato uno dei format più popolari di Real Time. In ogni puntata, amici e parenti segnalavano persone con un guardaroba disastroso: Miccio e Gozzi analizzavano spietatamente i loro errori di stile, donavano un budget per fare shopping e li guidavano verso una trasformazione completa. Il risultato finale era sempre un mix di commozione, ironia e consigli pratici che hanno fatto scuola.





I due conduttori hanno raccontato cosa aspettarsi da questo ritorno e perché il programma non ha mai smesso di vivere nell'immaginario collettivo degli italiani. "L'affetto del pubblico non ci ha mai lasciati. Siamo diventati dei meme, ci hanno imitato, ci hanno fatto le parodie. Ma come ti vesti è diventato qualcosa di più di una trasmissione televisiva: è entrato nelle case, è diventato un modo di dire", spiega Enzo Miccio con evidente soddisfazione.



E ha ragione. Frasi come Ma come ti vesti o Questo non si può vedere sono entrate nel linguaggio quotidiano, utilizzate ben oltre il contesto della moda. Il programma ha trasceso i confini televisivi per diventare un fenomeno culturale, un punto di riferimento nel panorama dell'intrattenimento italiano dedicato allo stile.



Ma qual è stata la vera ricetta del successo? Secondo Carla Gozzi, il segreto non stava tanto nella moda quanto nell'autenticità dell'approccio: "Noi questo lavoro lo facciamo davvero, non seguivamo un copione. Cercavamo di valorizzare le persone con consigli concreti e utili". Una sincerità che il pubblico ha sempre percepito e apprezzato, distinguendo Ma come ti vesti da tanti altri format di makeover più superficiali o costruiti a tavolino.





La complicità tra i due conduttori è stata un altro elemento fondamentale. "Bastava uno sguardo per capirci", confessano. Quella sintonia, quel dialogo fatto di occhiate, battute al volo e giudizi condivisi davanti agli armadi più improbabili, ha creato una dinamica televisiva unica. Gli spettatori non guardavano solo una trasformazione estetica, ma assistevano a un vero e proprio spettacolo di intesa professionale e umana.



Lo speciale previsto per novembre manterrà lo spirito originale del programma. "La nostra ironia ci sarà sempre. Sarebbe finto eliminarla. Forse oggi siamo un po' più saggi, ma il nostro occhio è rimasto lo stesso", assicurano. Un equilibrio delicato, considerando che il linguaggio televisivo è profondamente cambiato negli ultimi anni e temi come il body shaming sono oggi molto più sentiti rispetto al passato.



Il ritorno di Ma come ti vesti arriva in un momento particolare per la televisione italiana. I format di intrattenimento leggero e accessibile sono tornati prepotentemente al centro dell'attenzione, con il pubblico che cerca programmi capaci di divertire senza pesantezza, come dimostrano i dati del 12 Luglio sugli ascolti tv che vedono Alberto Angela uscire sconfitto. In questo contesto, un programma che ha fatto la storia del genere e che porta con sé un bagaglio di nostalgia e affetto consolidato rappresenta una scommessa vincente per Real Time.