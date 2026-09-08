Dopo anni di attesa, sono iniziate le riprese de La mummia 4 (e sarà un ritorno alle origini)

Pubblicazione: 08 settembre alle 18:18

Rick O'Connell è ufficialmente tornato. Le riprese de La Mummia 4 sono iniziate lunedì 7 settembre 2026, segnando il ritorno di Brendan Fraser nel ruolo che lo ha reso un'icona dell'avventura cinematografica e, soprattutto, la reunion con Rachel Weisz dopo ben 25 anni dall'ultima volta che hanno condiviso lo schermo in La Mummia - Il ritorno del 2001.

"Iniziamo lunedì mattina, quindi devo lasciare Deauville velocemente. Devo essere al lavoro lunedì mattina". -Brendan Fraser a Canal+

La notizia è arrivatadurante il weekend al Deauville American Film Festival in Francia, dove l'attore ha ritiratoDurante un'intervista con Canal+, Fraser ha rivelato di dover lasciare in fretta la celebrazione:

E così è stato. Dalle sale del festival francese agli Sky Studios di Londra, dove parte della produzione si sta svolgendo. Il film verrà girato tra il Regno Unito e il Marocco, riportando il franchise nel deserto che ha fatto da sfondo alle avventure originali e contribuito a creare quell'atmosfera unica che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La Mummia - Universal Pictures

Dietro la macchina da presa c'è il duo Radio Silence, formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i registi che hanno dimostrato di saper bilanciare azione, tensione e intrattenimento con Ready or Not e i recenti capitoli di Scream. Ma la vera sorpresa è quanto della vecchia guardia sta tornando. Oltre a Fraser come Rick e Weisz come Evelyn O'Connell, John Hannah riprende il ruolo di Jonathan Carnahan, il fratello pasticcione di Evelyn che ha regalato alcuni dei momenti più divertenti dei primi due film. Oded Fehr tornerà nei panni di Ardeth Bay, il guerriero Medjai che ha proteato l'umanità dalla minaccia di Imhotep.

La Mummia - Universal Pictures

Questo quarto capitolo rappresentaLa scelta diLa Mummia - La tomba dell'Imperatore Drago del 2008,senza Rachel Weisz (sostituita da Maria Bello), suggerisce che Radio Silence voglia costruire, quelli che hanno davvero definito l'identità del franchise.

Il ritorno di Fraser in questo ruolo iconico arriva in un momento particolare della sua carriera. Dopo anni lontano dai riflettori, l'attore ha vissuto uno dei comeback più celebrati di Hollywood, culminato con l'Oscar come Miglior Attore nel 2023 per The Whale di Darren Aronofsky. Una storia di perseveranza, resilienza e talento ritrovato che ha conquistato il pubblico e la critica, trasformando il suo ritorno ne La Mummia in qualcosa di più di una semplice operazione nostalgia.

La Mummia 4 è attualmente programmato per l'uscita nelle sale il 15 ottobre 2027. Ancora più di un anno di attesa, ma almeno ora sappiamo che le telecamere stanno girando, il deserto aspetta e Rick O'Connell è pronto a rimettersi in gioco. Con Evelyn al suo fianco, come dovrebbe essere.