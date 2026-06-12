Dopo il finale di Euphoria, Sydney Sweeney apre a una nuova serie su Cassie? “C'è ancora molto da raccontare”

Pubblicazione: 12 giugno alle 16:26

La terza stagione di Euphoria ha chiuso la storia di Cassie Howard, ma non tutti sembrano pronti a dirle addio, a partire da Sydney Sweeney, che nelle ore successive al finale della serie HBO ha ammesso di non sentirsi affatto soddisfatta del destino riservato al suo personaggio. In una nuova intervista concessa, l'attrice ha infatti spiegato di essere convinta che ci sia ancora molto da raccontare su Cassie, alimentando inevitabilmente le speculazioni su un possibile ritorno del personaggio in futuro.

"Non credo che sarò mai soddisfatta di dove è finita Cassie, semplicemente perché so che c'è ancora molto da raccontare della sua storia". - Sydney Sweeney

Ebbene sì, in una conversazione con Variety dopo, l'attrice ha ammesso senza mezzi termini che nella sua testa. Alla domanda se si sentisse soddisfatta di come il suo personaggio avesse concluso il proprio arco narrativo, Sweeney ha risposto con una sincerità disarmante:

Sydney Sweeney in Euphoria, fonte: HBO

Ovviamente non si tratta di una dichiarazione ufficiale in merito all'arrivo di spin-off: non ci sono contratti firmati o annunci. Ma quando una delle attrici più note del momento, il cui personaggio è ancora vivo e vegeto nell'universo narrativo della serie, esprime così chiaramente il desiderio di tornare, le orecchie dei dirigenti televisivi. E considerando il collasso del matrimonio con Nate e tutto il resto del casino emotivo in cui Cassie si è cacciata, di materiale narrativo ce n'è eccome.

Sweeney ha spiegato che questo sentimento di incompletezza non riguarda solo Euphoria:

"Mi sento così per tanti miei progetti. Everything Sucks! è stata una serie di una sola stagione che ho fatto quando avevo 18 anni, e a volte mi sveglio e penso: chissà se potremmo tornare tutti insieme. Non credo che questa sensazione se ne andrà mai. Mi chiederò sempre cosa stia combinando Cassie nell'universo di Euphoria". - Sydney Sweeney

Secondo Sydney Sweeney, Cassie potrà trovare in futuro una sorta di redenzione, scavando tra le macerie della persona che è diventata. Ed è proprio questo spazio narrativo irrisolto che rende plausibile, se non probabile, un eventuale spin-off. HBO ha infatti dimostrato negli anni di saper sfruttare i franchise di successo, ed Euphoria ha costruito un universo ricco abbastanza da sostenere ramificazioni.

Il poster di Euphoria 3, fonte: HBO

Con Sweeney ormai diventata una delle attrici più richieste ed iconiche di Hollywood e una Cassie lasciata in un punto della storia tutt'altro che definitivo, è inevitabile che qualcuno inizi a chiedersi se il suo viaggio sia davvero finito qui. Per ora non esistono piani ufficiali per uno spin-off, ma le parole dell'attrice difficilmente passeranno inosservate ai pieni alti di HBO.

Nel frattempo, i fan hanno già iniziato a immaginare cosa potrebbe aspettare Cassie dopo il finale di Euphoria. Una rinascita pppure l'ennesimo tentativo di inseguire qualcosa che continua a sfuggirle. D'altronde, è proprio questa fragilità a rendere il personaggio così divisivo e allo stesso tempo impossibile da dimenticare. Per ora HBO non ha aperto nessuna porta, ma una cosa è certa: Sydney Sweeney non sembra ancora pronta a salutare Cassie. E, a giudicare dalle reazioni del pubblico, potrebbe non essere l'unica.