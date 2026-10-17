Dopo il flop di Supergirl, Milly Alcock rischia davvero il ruolo? James Gunn interviene e chiarisce la sua posizione

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:52

Le indiscrezioni sul futuro di Milly Alcock nel DC Universe hanno costretto James Gunn a intervenire personalmente. Dopo i risultati al botteghino inferiori alle aspettative di Supergirl, alcuni fan hanno ipotizzato che l’attrice fosse stata allontanata dal franchise. A rafforzare i sospetti è stata la rimozione di alcuni contenuti dedicati al personaggio dal suo profilo Instagram. Il co-presidente di DC Studios ha però deciso di chiarire la situazione, smentendo categoricamente le ricostruzioni circolate online. La sua risposta ha anche sollevato una domanda, perché, nonostante la sua presenza costante sui social, Gunn non interviene per fermare queste voci prima che si diffondano?

La vicenda è partita da alcuni cambiamenti sul profilo social di Alcock, interpretati da una parte del pubblico come un possibile segnale di rottura con DC Studios. Le ipotesi si sono rapidamente intrecciate con le prestazioni commerciali del film, uscito nell'estate 2026, fino a far circolare la notizia di un presunto licenziamento. Su Threads,. Ha inoltre invitato i fan a non credere a tutto ciò che leggono online, precisando di voler ridurre il tempo dedicato a smentire continuamente le notizie inventate, secondo il regista, le voci sono diventate così numerose che non intende più intervenire su ciascuna di esse.

La posizione di Gunn è importante anche alla luce dei progetti già previsti per l'eroina. Milly Alcock dovrebbe tornare in Man of Tomorrow, il film con David Corenswet nei panni di Superman e Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, atteso nelle sale statunitensi il 9 luglio 2027. La storia porterà i due personaggi a confrontarsi con Brainiac, ampliando ulteriormente l'universo condiviso DC. Inoltre, Lars P. Winther, produttore esecutivo di Supergirl, aveva anticipato che il percorso di Kara non si sarebbe esaurito con il film solista e che il personaggio avrebbe trovato spazio anche in un progetto successivo. Al momento non sono stati resi noti né il titolo né i dettagli di questa futura apparizione.

Nella stessa conversazione sui social, Gunn ha affrontato anche altre indiscrezioni riguardanti Man of Tomorrow, comprese quelle su una presunta proiezione di prova accolta negativamente a causa di un finale cupo e della morte di un importante personaggio DC. Il regista ha respinto anche questa ricostruzione, spiegando che proprio quel giorno avrebbe mostrato a Peter Safran il primo montaggio del film, il cosiddetto director's cut, in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista.