Dopo il successo con I Peccatori, Michael B. Jordan sorprende con un film per Netflix inaspettato

Pubblicazione: 15 aprile alle 14:19

Dopo il successo ottenuto con il film horror I Peccatori (Sinners), Michael B. Jordan cambia completamente direzione e sorprende tutti con un progetto inaspettato. Il suo prossimo lavoro non sarà infatti un altro film intenso o drammatico, ma un’animazione per famiglie destinata a Netflix. Il titolo è Swapped e rappresenta un netto cambio di stile rispetto al passato recente dell’attore, una scelta questa che divide: da un lato c’è curiosità, dall’altro dubbi sul successo.

Dopo aver conquistato critica e pubblico con I Peccatori, un horror ambientato in un contesto storico e culturale molto forte,ha deciso quindi di mettersi alla prova con qualcosa di completamente diverso,ad uno dei protagonisti di, una storia animata pensata per un pubblico più giovane, dimostrando la volontà di ampliare il

Il film si presenta come una “buddy comedy”, cioè una storia basata su due personaggi molto diversi tra loro costretti a collaborare. I protagonisti sono Ollie, una piccola creatura del bosco, e Ivy, un uccello maestoso che inizialmente è suo nemico. Durante un incontro, i due finiscono in un misterioso fiore e si ritrovano a scambiarsi i corpi. Da quel momento, per sopravvivere e tornare alla normalità, devono imparare a capirsi e a fidarsi l’uno dell’altro.

Questa struttura narrativa permette di affrontare temi importanti come il superamento dei pregiudizi e l’importanza di mettersi nei panni degli altri. Non a caso, il film richiama alcune idee già viste in KPop Demon Hunters, dove la storia ruotava attorno all’identità e all’accettazione di sé. Anche Swapped utilizza un mondo fantastico per raccontare qualcosa di molto reale: il cambiamento personale e la comprensione reciproca.

Dal punto di vista visivo, il film si muove in un universo completamente fantastico, popolato da. Questo lo distingue da altre opere che mescolano realtà e fantasia, ma mantiene comunque unopensato per. La presenza di un cast vocale importante, tra cui anche, rafforza ulteriormente le aspettative.

La distribuzione su Netflix rappresenta un altro elemento chiave. Negli ultimi anni, i film animati sulla piattaforma hanno ottenuto risultati significativi, soprattutto quando riescono a intercettare il pubblico più giovane durante periodi favorevoli come le vacanze. L’uscita di Swapped, prevista per il 1° maggio, sfrutta proprio questo momento dell’anno, in cui è più probabile che famiglie e ragazzi cerchino nuovi contenuti da guardare.

I Peccatori, fonte: Warner Bros. Pictures

Nonostante queste premesse positive, non tutti sono convinti che il film possa replicare il successo straordinario di KPop Demon Hunters, che ha raggiunto numeri record, imponendosi addirittura come un fenomeno culturale in tutto il mondo. Secondo alcune analisi, Swapped potrebbe trovare il suo pubblico senza però diventare un fenomeno di massa. Il confronto, quindi, rischia di essere più un limite che un vantaggio.

Il nuovo progetto di Michael B. Jordan rappresenta una scelta coraggiosa, poiché consiste nel passare da un horror intenso e d'autore a un film animato per famiglie, il che significa mettersi in gioco e mostrare versatilità, reinventando sé stessi anche nel momento di maggior successo della propria carriera.