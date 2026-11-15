Dopo la serie sugli 883, Johnson Righeira fa una proposta a Max Pezzali: "Potremmo cantare insieme"

Pubblicazione: 15 novembre alle 10:45

Johnson Righeira torna a parlare degli anni del successo e lo fa attraverso Nord Sud Ovest Est, la serie Sky che racconta la storia degli 883 e il percorso di Max Pezzali e Mauro Repetto. Il cantante, all'anagrafe Stefano Righi, ha ritrovato sullo schermo una parte importante della propria vita, interpretata dall'attore Ruben Aprea. Un'esperienza che inizialmente gli ha provocato qualche timore, ma che si è trasformata in una sorpresa positiva. A 66 anni, l'artista guarda anche al futuro e non esclude una collaborazione con Max Pezzali.

. Pur avendo ricevuto la possibilità di vedere gli episodi in anteprima, inizialmente ha preferito rimandare: l'idea di assistere alla ricostruzione della propria storia personale gli provocava una certa inquietudine.. Dopo la visione, però, il giudizio è stato positivo. Pur riconoscendo alcune modifiche e situazioni romanzate, ha apprezzato il modo in cui è stato restituito il significato complessivo degli avvenimenti.

Il parallelismo tra Righeira e 883 non è passato inosservato. Entrambi i gruppi hanno raccontato il rapporto tra due amici uniti dalla musica, il successo improvviso e i cambiamenti che arrivano quando la popolarità modifica gli equilibri personali e professionali. Righi, tuttavia, ha ricordato che le rispettive traiettorie si sono sviluppate in momenti differenti. Quando Max Pezzali e Mauro Repetto stavano conquistando il pubblico italiano, lui attraversava una fase lontana dalle classifiche e dai riflettori. I Righeira si erano sciolti nel 1992, per poi ritrovarsi nel 1999, lasciando praticamente scoperto tutto il decennio.

Nonostante la distanza dai circuiti più commerciali, Johnson ha sempre guardato con interesse alla storia degli 883. Ha anche ricordato la passione di Max Pezzali per il repertorio dei Righeira, sottolineando come il cantante conosca persino Luciano Serra pilota, una canzone meno popolare rispetto ai grandi successi del duo. Un particolare che, secondo Righi, dimostra una conoscenza autentica della loro produzione musicale. L'artista ha anche ricordato il ruolo di Bologna nella propria formazione, una città che in quegli anni offriva un ambiente particolarmente stimolante per chi voleva sperimentare.

. L'idea di una collaborazione lo entusiasma e nasce anche dal rispetto per il percorso dell'ex componente degli 883, che ha continuato a portare avanti la propria identità musicale dopo la fine del sodalizio con Repetto., spesso accostati agli 883 per il loro modo di raccontare emozioni e vita quotidiana attraverso il pop.

La sua proposta è particolare, lui e Pezzali potrebbero occuparsi delle parti vocali, lasciando agli altri musicisti il compito di suonare. Una formula che richiama anche le collaborazioni con gli Skiantos agli inizi della sua carriera. Intanto Johnson Righeira continua a lavorare a nuova musica. Il 13 novembre è stato pubblicato SuperSabato, brano realizzato con Gianluigi Fazio e Leo Pari, che conferma la sua attenzione per il pop elettronico e per le sonorità contemporanee.

Dietro l'apparente leggerezza e la voglia di festa, il cantante riconosce una componente malinconica legata al tempo che passa, ai cambiamenti del corpo e all'incertezza del futuro. La sua visione artistica si muove tra ironia, nostalgia e sperimentazione. Righi definisce il pop della contemporaneità come sempre più brutalista, un'espressione che utilizza per descrivere anche il clima culturale attuale, senza trasformarla in una critica. Rivendica la propria identità pop, una cifra espressiva che lo accompagna da sempre e che oggi rinnova attraverso il contributo di collaboratori più giovani.