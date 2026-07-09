Dopo Obsession tutti vogliono Inde Navarrette: anche Marvel mette gli occhi sulla nuova stella di Hollywood

Pubblicazione: 09 luglio alle 09:30

Inde Navarrette sta vivendo quello che a Hollywood chiamano un momento irripetibile, visto che dopo il successo planetario di Obsession, l'horror diretto da Curry Barker che ha superato i 400 milioni di dollari al botteghino globale, la giovane attrice venticinquenne si trova improvvisamente nella posizione che ogni interprete sogna: poter scegliere. E le scelte che ha di fronte non sono esattamente banali.

In una recente intervista a Nylon,ha confermato ciò che molti sospettavano: sì,. Ma non si tratta solo di dichiarazioni d'intenti o di desideri espressi al vento. Secondo quanto riportato da, l'attrice, il regista che dopo aver direttoè stato ingaggiato dalla Casa delle Idee per il reboot degli. Un incontro che, naturalmente, ha scatenato la curiosità di fan e addetti ai lavori.

La questione centrale è semplice ed affascinante: quale personaggio dell'universo mutante potrebbe incarnare Navarrette. Perché se c'è una cosa che il suo ruolo in Obsession ha dimostrato, è la sua capacità di navigare registri emotivi complessi, di passare dalla vulnerabilità alla determinazione con grande naturalezza. Qualità che non sfuggono certo ai casting director di un franchise che ha bisogno di attori capaci di portare profondità psicologica a personaggi iconici.

Inde Navarrette in Obsession, fonte: Universal Pictures International

Tra i nomi più gettonati c'è Rogue, la mutante capace di assorbire i poteri altrui con un semplice tocco. Anna Paquin ne aveva fatto un ritratto memorabile nella trilogia originale, ma sono passati più di vent'anni e il personaggio merita una nuova interpretazione. Navarrette possiede quella giusta combinazione di fragilità e forza interiore che il personaggio richiede, anche se rimane da vedere se saprebbe padroneggiare l'accento sudista e quel fascino folk che contraddistingue Rogue nei fumetti. L'attrice ha già dimostrato di saper gestire l'angoscia giovanile nella serie Superman & Lois, dove interpretava Sarah, e quella sensibilità potrebbe essere ricalibrata perfettamente per la mutante del Mississippi.

Un'altra possibilità intrigante è, anche se qui le cose si complicano. Nei fumetti,debutta come la più giovane degli X-Men, appena tredicenne. Le voci di corridoio parlano di una possibile interpretazione affidata a, diciassettenne. Maha avuto molte incarnazioni nel corso dei decenni, e la più recente erala vede come, leader dei Marauders, figura adulta e complessa accompagnata dal suo drago Lockheed. Per questa versione più matura, Navarrette potrebbe essere perfetta. Certo, se Marvel decidesse di puntare sulla Kitty adolescente, bisognerebbe guardare altrove.

Poi c'è Mystique. Pochi ruoli nell'universo X-Men richiedono la stessa ampiezza di registro che serve per interpretare la mutante cangiante. Antagonista ricorrente, membro della Confraternita dei Mutanti, madre adottiva di Rogue e biologica di Nightcrawler, Mystique è un caleidoscopio di identità e motivazioni. Rebecca Romijn l'ha resa iconica con la sua presenza fisica, Jennifer Lawrence ne ha esplorato la giovinezza tormentata in First Class. Navarrette potrebbe portare qualcosa di diverso, forse una versione che bilancia gli aspetti materni del personaggio con la sua natura ingannatrice. I suoi poteri di metamorfosi permetterebbero all'attrice di mostrare tutta la sua versatilità, incarnando personalità diverse pur mantenendo un'identità centrale riconoscibile.

Inde Navarrette in Obsession, fonte: Universal Pictures International

Ma c'è anche un'opzione meno scontata, forse la più interessante: Pixie. La mutante gallese con ali da farfalla e polvere allucinogena non è mai apparsa sul grande schermo, e questo potrebbe essere un vantaggio enorme. Nessun paragone con interpretazioni precedenti, nessun peso della nostalgia. Solo la possibilità di creare qualcosa di completamente nuovo. Per Navarrette, che ha costruito la sua carriera su scelte non convenzionali, potrebbe essere l'occasione di definire un personaggio per un'intera generazione di fan Marvel.

Tra meeting con registi leggendari e speculazioni sui cinecomic, dopo il successo straordinario di Obsession, il futuro di Inde Navarrette è ancora tutto da scrivere, ma l'attrice è sicuramente dove vorrebbe essere: al centro dell'attenzione, con il potere contrattuale per scegliere i progetti che contano davvero. Che finisca per indossare il costume di Rogue, per lanciare la polvere allucinogena di Pixie o per interpretare la cangiante Mystique, è cero che l'industria cinematografica ha gli occhi puntati su di lei, e le prossime mosse definiranno non solo la sua carriera, ma forse anche il futuro di alcuni dei franchise più importanti del cinema contemporaneo.