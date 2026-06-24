Dopo quasi 20 anni arriva il film di Gears of War: svelata la trama ufficiale (e farà contenti i fan)

Pubblicazione: 24 giugno alle 11:42

Diciotto anni. Quasi due decadi di progetti annunciati, registi avvicendati, script riscritti e diritti passati di mano in mano. Il film di Gears of War è stata per anni una di quelle promesse hollywoodiane che sembravano destinate a rimanere tali, un miraggio per i fan della saga Xbox. Eppure, qualcosa è cambiato. Netflix ha finalmente condiviso i primi dettagli ufficiali sulla trama dell'adattamento cinematografico, confermando che il progetto non solo esiste davvero, ma ha anche una direzione narrativa precisa.

Gears of War 2 - Microsoft

La notizia arriva attraverso un'ampia feature di Entertainment Weekly dedicata al venticinquesimo anniversario di Xbox, e le informazioni emerse chiariscono finalmente quale storia verrà raccontata sul grande schermo., la squadra di soldati che rappresenta il cuore pulsante della saga videoludica. Non un semplice spin-off o una storia parallela, ma proprio, quella razza di creature sotterranee determinate a spazzare via l'umanità dalla faccia di Sera.

La scelta di concentrarsi sulla Delta Squad non è casuale e rappresenta un segnale importante per chi teme gli adattamenti troppo distanti dal materiale originale. Matt Booty, Executive Vice President e Chief Content Officer di Xbox, ha spiegato la filosofia di fondo del progetto con parole che suonano quasi come un manifesto: "Il gioco riguarda davvero i legami tra le squadre. Al suo nucleo c'è la fratellanza. Quando visiti lo studio, il loro motto è 'Non combattere mai da solo'. Quindi, quando ci pensi per una narrazione drammatica, è un ottimo punto di partenza".

Gears of War 4 - Microsoft

La conferma che il film si concentrerà sulla Delta Squad lascia aperte alcune domande interessanti sulla composizione effettiva del cast. Se il progetto esplorerà davvero le origini del gruppo, è lecito aspettarsiLa vera incognita riguarda, il protagonista assoluto della trilogia originale, il cui coinvolgimento con la Delta Squad

Indipendentemente dalla collocazione temporale scelta, ciò che emerge con chiarezza è l'intenzione di rimanere fedeli al lore e ai personaggi della saga videoludica. Un approccio che dovrebbe rassicurare i fan di lunga data, spesso scottati da adattamenti che tradiscono lo spirito dell'opera originale. Netflix, del resto, non sta puntando solo sul film, visto che è in sviluppo anche una serie animata ambientata nello stesso universo. Questa scelta di più progetti collaterali apre scenari interessanti per espansioni narrative che potrebbero esplorare sia storie prequel che eventi intermedi tra potenziali sequel cinematografici.

Gears of War ha tutti gli elementi per funzionare come grande cinema d'azione: ambientazioni post-apocalittiche visivamente impressionanti, creature mostruose progettate per seminare terrore, armi iconiche come il Lancer con la sua motosega incorporata, e soprattutto quella dimensione emotiva legata alla fratellanza in guerra che ha sempre distinto la saga. La domanda ora non è più se il film si farà, ma se riuscirà a catturare quella particolare alchimia che ha reso Gears of War molto più di un semplice sparatutto.