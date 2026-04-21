Uscirà mai il film di Gears of War? Il regista di John Wick e Netflix danno nuove informazioni sul fantomatico progetto

Pubblicazione: 21 aprile alle 07:15

Dopo anni di silenzi, false partenze e speranze disattese, il film di Gears of War sembra finalmente avviarsi verso la realizzazione concreta. A dirlo non è una fonte qualunque, ma David Leitch, il regista incaricato di portare sul grande schermo l'epopea brutale di Marcus Fenix e della sua squadra Delta. Durante un'intervista a CinemaCon per promuovere il suo nuovo film How to Rob a Bank, Leitch ha offerto quello che può essere considerato l'aggiornamento più promettente degli ultimi anni sul progetto Netflix.



"Gears of War, penso, si farà davvero", ha dichiarato il filmmaker noto per blockbuster adrenalinici come Bullet Train e The Fall Guy. Non sono parole buttate al vento, in quanto Leitch ha specificato che esiste una bozza della sceneggiatura "in ottima forma" e che lo studio è "più determinato che mai a realizzarlo". Netflix, secondo il regista, è "al cento per cento dietro il progetto", un segnale inequivocabile che la piattaforma di streaming considera l'adattamento una priorità strategica.

Gears 5 -©Microsoft





La questione del casting rimane aperta, ma c'è un nome che torna ciclicamente nelle conversazioni dei fan: Dave Bautista. L'ex wrestler diventato famoso con la saga dei Guardiani della Galasia ha pubblicamente espresso il desiderio di interpretare Marcus Fenix almeno dal 2018, arrivando addirittura a pubblicare video di sé stesso in armatura da COG soldier. "Non posso rendergliela più facile", aveva scherzato Bautista in uno di quei post, facendo intendere che lui è pronto, anche se nessuna conferma ufficiale è mai arrivata.



Il silenzio sul fronte casting potrebbe indicare che il progetto è ancora in una fase non ben definita, ma le parole di Leitch lasciano intendere che le fondamenta narrative sono solide. L'adattamento di un videogioco come Gears of War non è un' impresa semplice, perchè la saga creata da Epic Games, ora gestita da The Coalition dal quarto capitolo in poi, ha sempre avuto un cuore pulsante fatto di perdita, fratellanza e sacrificio.

Gears of War -©Microsoft



Basti pensare alla relazione tra Marcus Fenix e Dominic Santiago, che è una delle più toccanti nella storia dei videogiochi, culminata in momenti di autentica tragedia che hanno segnato intere generazioni di giocatori. Tradurre questa componente emotiva, a livello cinematografico, senza scadere nel sentimentalismo sarà una delle sfide principali per il regista e il colosso streaming.



Per ora, i fan possono aggrapparsi alle parole di Leitch e all'impegno dichiarato di Netflix. Dopo due decenni di false partenze e intoppi vari, queste dichiarazioni rappresentano il segnale più concreto che Marcus Fenix, Dom Santiago e la guerra contro le Locuste potrebbero finalmente arrivare nelle sale. O meglio, sugli schermi di Netflix, dove le nuove saghe vengono costruite un episodio alla volta. E dove un franchise brutale, viscerale e sorprendentemente umano come Gears of War potrebbe finalmente trovare la sua forma cinematografica definitiva.