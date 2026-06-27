Dopo Stranger Things, Millie Bobby Brown e David Harbour tornano insieme nella nuova serie Netflix: è ufficiale

Pubblicazione: 27 giugno alle 08:30

Il duo più amato di Stranger Things si ritrova, visto che Netflix ha ordinato direttamente, senza passare dalla fase pilota, una nuova serie thriller spionistico che vedrà protagonisti Millie Bobby Brown e David Harbour. Un segnale inequivocabile della fiducia che il colosso dello streaming ripone in questo progetto, che riunisce non solo i due attori ma anche creativi dietro alcuni dei maggiori successi della piattaforma.

La serie, ancora senza titolo ufficiale, nasce dalla penna di, co-creatore della pluripremiata Adolescence e sceneggiatore della saga Enola Holmes. A produrre,attraverso Cut To, la sua etichetta recentemente lanciata che ha già piazzato tre progetti direttamente in serie. Un poker di nomi che da soli giustificano l'interesse del pubblico:detiene il secondo posto nella classifica delle, mentreoccupa

La trama si ispira liberamente al romanzo d'esordio di Paul Warner, A Spy in the Blood, e racconta la storia di Matt Wolfe, interpretato da Harbour. Ex agente dell'FBI caduto in disgrazia e ora esperto di sicurezza, Wolfe viene risucchiato nel mondo che credeva di essersi lasciato alle spalle quando sua figlia Rebecca, agente federale determinata a seguire le sue orme, scompare durante una missione. Brown vestirà i panni di Rebecca, costringendo il padre a confrontarsi con un campo d'azione che si è evoluto ben oltre le sue competenze.

Millie Bobby Brown and David Harbour are reuniting as father and daughter in an all-new series! From Adolescence co-creator Jack Thorne and A24.



A disgraced FBI agent is forced back into the field when his estranged daughter, who followed in his footsteps, vanishes on a… pic.twitter.com/7vqhL6Zm3J — Netflix (@netflix) June 26, 2026

Una dinamica padre-figlia che riporta alla mente inevitabilmente il rapporto tra Undici e Jim Hopper in Stranger Things, ma ribaltata. Qui non si tratta più di un poliziotto che protegge una bambina dai poteri telecinetici, ma di un padre costretto a inseguire una figlia adulta, probabilmente più abile di lui nel gioco delle spie moderne. Il passaggio dal soprannaturale alla spy-story pura rappresenta un cambio di registro interessante, almeno sulla carta, che permetterà ai due attori di esplorare sfumature diverse pur mantenendo quella chimica che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

"Vedrete ancora me e Millie. Dieci anni non sono stati abbastanza. C'è un legame speciale tra noi. Io la amo, lei ama me". - David Harbour

La stessaha anticipato il progetto durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused, elogiando Harbour per aver messo in moto la collaborazione. "Padre e figlia è il nostro territorio naturale, ma Netflix sarà sempre casa nostra", ha dichiarato l'attrice, aggiungendo che il progetto ideato da Harbour arriverà "prima del previsto". Anche l'attore ha alimentato le aspettative in un'intervista a Variety:

Il progetto assume un significato ancora più particolare perché arriva dopo alcune tensioni che Millie Bobby Brown e David Harbour avevano ammesso di aver vissuto durante le riprese di Stranger Things. Però negli ultimi mesi i due hanno dimostrato di aver ricucito il rapporto, tornando a mostrarsi insieme in diverse occasioni pubbliche e confermando quel legame che aveva conquistato i fan della serie.

Undici in Stranger Things, fonte: Netflix

Per Brown si tratta dell'ennesima collaborazione con Netflix dopo Stranger Things, Enola Holmes, Damsel e The Electric State, mentre Harbour arriva dalla conclusione dell'avventura nei panni di Jim Hopper ed è atteso anche in Avengers: Doomsday e Violent Night 2. Dietro la nuova serie ci sarà inoltre Jack Thorne, autore di Adolescence, con la produzione di A24 e Cut To, una squadra creativa che contribuisce ad aumentare ulteriormente le aspettative.

Precisiamo che al momento non è stata ancora annunciata la data d'uscita, ma considerando che Netflix ha ordinato direttamente la serie e le parole della stessa Brown, è plausibile aspettarsi il debutto nel corso del 2027. Per l'attrice sarà anche un modo per aprire un nuovo capitolo della sua carriera dopo il recente e commosso addio a Undici, personaggio che l'ha resa una star mondiale. E dopo aver salutato definitivamente Stranger Things appena qualche mese fa, i fan potranno ritrovare sullo schermo la chimica tra Brown e David Harbour in una veste completamente nuova.