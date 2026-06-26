Stranger Things 5, Millie Bobby Brown confessa quanto è stato difficile dire addio a Undici (e spiega perché)

Pubblicazione: 26 giugno alle 09:00

Dire addio a un progetto che ha definito un decennio della tua vita non è come chiudere un capitolo qualsiasi. È come lasciare andare una parte di te stesso. Millie Bobby Brown lo sa bene, e ha deciso di condividere con il mondo il peso emotivo che ha accompagnato la fine di Stranger Things, la serie che l'ha trasformata da bambina sconosciuta a icona globale grazie al personaggio di Undici.

"Sono entrata in una leggera, leggera depressione. È stato molto difficile per me. Non me lo sarei mai aspettata dopo la fine dello show. Sono una persona generalmente allegra e spensierata." - Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown in Stranger Things, fonte: Netflix

Durante una registrazione live del podcast Happy Sad Confused, condotto da Josh Horowitz, lha effettuato una confessione sincera, rivelando un lato raramente mostrato al pubblico.

Millie aveva solo dieci anni quando ha ottenuto il ruolo di Undici, la bambina dai poteri telecinetici che sarebbe diventata il cuore pulsante di Stranger Things. Undici anni al momento delle riprese della prima stagione. Un'età in cui la maggior parte dei ragazzi è alle prese con i compiti di matematica e le prime cotte, lei diventava il volto di una delle serie più influenti del decennio, diventando una delle attrici più famose al mondo.

"Ho iniziato lo show quando avevo 10 anni, e questo personaggio ero io, e queste persone erano nella mia vita più della mia stessa famiglia. Vedevo queste persone più spesso di quanto tornassi a casa per cenare con la mia famiglia. Dire addio a tutto questo dopo 10 anni è stata una cosa molto, molto emotiva, e mi mancherà Eleven più di ogni altra cosa." - Millie Bobby Brown

"Ero tipo: 'Siamo ancora amici, vero? Non smetterete di parlarmi, vero?' Dicevo: 'Mi dispiace se vi ho mai fatto arrabbiare', e stavo cercando di sistemare qualsiasi cosa. 'Sono passati 10 anni, e voglio davvero essere amici. Siete i miei fratelli.'" - Millie Bobby Brown

Stranger Things 5, fonte: Netflix

Tra gli aspetti più toccanti del racconto c'è anche il rapporto, visto che dopo aver concluso la serie,ha sentito il bisogno di ricontattare tutti i suoi colleghi per chiarire eventuali incomprensioni accumulate in dieci anni di lavoro insieme:

L'attrice ha poi ricordato uno dei momenti più difficili vissuti dopo la fine delle riprese:

"Ero sulla spiaggia, era bellissimo, e me ne stavo lì seduta a piangere. È stato un periodo molto difficile per me". Una sensazione che, secondo Brown, è difficile da spiegare a chi non ha vissuto un'esperienza simile: "E nessuno lo capirà mai". - Millie Bobby Brown

Le sue parole hanno subito trovato grande sostegno sui social, dove molti fan hanno sottolineato quanto sia diverso chiudere una serie che ha accompagnato un'intera adolescenza rispetto a qualsiasi altra esperienza lavorativa. C'è chi ha scritto che "il cast di Stranger Things era genuinamente la sua infanzia" e chi ha osservato come crescere su un set finisca inevitabilmente per confondere il confine tra il personaggio e la persona.

Per Brown, infatti, dire addio a Stranger Things non ha significato soltanto salutare Undici, ma chiudere un capitolo della propria vita. Un percorso iniziato quando era bambina e terminato da adulta, condiviso con gli stessi compagni di viaggio che oggi continua a considerare una seconda famiglia. Per Brown, infatti, dire addio a Stranger Things non ha significato soltanto salutare Undici, ma chiudere un capitolo della propria vita.

Un percorso iniziato quando era bambina e terminato da adulta, condiviso con gli stessi compagni di viaggio che oggi continua a considerare una seconda famiglia. E mentre l'attrice ha trovato il coraggio di riavvicinarsi ai colleghi per ricucire quei legami, c'è un segreto che continua a custodire gelosamente: il vero destino di Undici. L'unica certezza è che la risposta definitiva è custodita in una chat segreta condivisa soltanto da Millie Bobby Brown e dai fratelli Duffer, che hanno promesso di non rivelarla a nessun altro.