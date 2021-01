Qualche settimana fa è stato rivelato cheintendono girare il loro film d’azione ambientato nello spazio nell’autunno del 2021, tuttavia ora il regista rivela che le tempistiche della produzione verranno dettate da qualcosa di molto pratico: l’assicurazione.

Intervistato da Collider, Liman ha parlato dei problemi logistici di un’impresa così epica:

Sin dalle nostre prime conversazioni sul film l’assicurazione ha avuto un ruolo centrale. Non aveva senso parlare di come realizzare questo progetto se prima non trovavamo un modo di gestire l’aspetto assicurativo. Lo abbiamo fatto, non avremmo potuto parlare del film senza capire come assicurare la produzione. Abbiamo fatto la stessa cosa con Locked Down: prima di discuterne, abbiamo ragionato sull’assicurazione, perché eravamo in piena pandemia. Non si può fare un film senza ragionare bene sull’assicurazione. E che si giri nello spazio, o a Londra in piena pandemia, sarà l’assicurazione a determinare se potrai fare il film o no.