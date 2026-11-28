Pubblicazione: 28 novembre alle 20:00

Quando Biancaneve e il Cacciatore è arrivato nei cinema italiani nell'estate del 2012, gli scenari epici e le atmosfere gotiche del film hanno fatto pensare a location remote e inaccessibili. La realtà è decisamente più sorprendente, gran parte delle riprese del dark fantasy diretto da Rupert Sanders si sono svolte nel sud dell'Inghilterra, a pochi chilometri da Londra, con alcune incursioni nel Lake District e sulle coste selvagge del Galles. La versione della favola dei fratelli Grimm proposta dal regista si distingue dall'iconografia disneyana anche grazie ai suoi paesaggi, capaci di alternare ambientazioni fiabesche e scenari inquietanti.

, dove è stato costruito da zero il villaggio di pescatori protagonista di una delle sequenze più spettacolari. La Universal Pictures ha impiegato circa due mesi e mezzo per realizzare il borgo sulle rive dei laghi artificiali, a una quarantina di chilometri a sud-ovest di Londra. Il set è rimasto in piedi soltanto nove giorni di riprese, prima di essere distrutto da un incendio controllato. I fondi lasciati dalla produzione hanno contribuito al ripristino delle protezioni delle sponde, danneggiate dall'erosione.

Anche le foreste attraversate da Biancaneve e dal Cacciatore esistono davvero e si trovano in diverse zone dell'Inghilterra meridionale. I Bourne Woods, nel Surrey, hanno ospitato alcune delle sequenze più cupe, mentre i Burnham Beeches, nel Buckinghamshire, hanno prestato i loro faggi secolari alle scene del Santuario delle Fate e della Foresta Oscura. Tra le location spicca anche il Great Park di Windsor, dove le querce centenarie, alcune delle quali risalgono a circa ottocento anni fa, hanno contribuito a dare vita agli scenari della Foresta Incantata.

La produzione si è spostata anche nel nord-ovest dell'Inghilterra, raggiungendo il Lake District. Qui il Blea Tarn, un lago circondato dalle montagne dei Langdale Pikes, ha offerto alcuni degli scorci più suggestivi del film. Per le sequenze ambientate sottoterra sono state utilizzate le Cathedral Quarry, antiche cave artificiali abbandonate caratterizzate da imponenti ambienti rocciosi. La loro particolare conformazione, simile a quella di una cattedrale, le ha rese perfette per ricreare atmosfere misteriose e claustrofobiche.

Per le scene della battaglia sulla spiaggia, cast e troupe hanno raggiunto il Galles, in particolare il. A sud del villaggio di Marloes si trova Marloes Sands, una distesa di sabbia dorata circondata da alte scogliere e affacciata sull'oceano Atlantico.. Il castello che domina alcune immagini, non si trova realmente sulla spiaggia,, un isolotto roccioso visibile dalla costa.

Le location di Biancaneve e il Cacciatore sono luoghi reali e visitabili, capaci di conservare il fascino che il film ha portato sul grande schermo. Dai Frensham Ponds alle antiche foreste di Windsor, passando per i paesaggi montani del Lake District e le spiagge gallesi, il Regno Unito ha offerto alla produzione una straordinaria varietà di scenari. Un itinerario ideale per chi desidera ripercorrere le ambientazioni della pellicola e scoprire dal vivo quei paesaggi che hanno trasformato una celebre fiaba in un fantasy dalle atmosfere oscure.