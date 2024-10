Biancaneve: Rachel Zegler spiega perché il nome della principessa non avrà a che fare con il colore della pelle

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 03 ottobre alle 11:44

Nell’ultimo numero di Variety a lei dedicato, Rachel Zegler ha parlato a lungo della sua carriera, dal cinema a Broadway, del suo rapporto con le critiche online e, ovviamente, del suo ruolo come Biancaneve nel prossimo adattamento live-action della Disney.

Per quanto riguarda la frase “pelle bianca come la neve” ci siamo rifatti ad un altra versione di Biancaneve che è stata raccontata nella storia dove, da piccola, sopravvive a una bufera di neve. E così, il re e la regina, decisero di chiamarla Biancaneve per ricordarle della sua resilienza. Questo rispecchia uno degli aspetti fondamentali del nostro film: ricordare ad ogni giovane donna o giovane persona quanta forza possano avere dentro di loro.

Zegler ha voluto chiarire come nel live-action, a differenza del classico d’animazione, il termine “bianca” in Biancaneve non faccia riferimento al candore della pelle della principessa, ma abbia un’origine diversa, atta a sottolineare la resilienza della piccola, sopravvissuta a una bufera di neve quando era solo una bambina:

L’attrice, ovviamente, ha voluto specificare questo particolare dettaglio in risposta alle polemiche riguardo il colore della sua pelle, apparse online dal momento in cui è stata scelta un’attrice latina per interpretare l’iconica principessa dei Grimm.

Non è chiaro, però, a quale versione della fiaba la Zegler si riferisca, dato che il classico d’animazione Disney del 1937 è tratto dal racconto dei fratelli Grimm del 1812, a sua volta ispirato dal locali racconto folkloristici che si dicono richiamino la figura storica della contessa Margherita di Waldeck, una nobildonna tedesca del XVI secolo.

Vi ricordiamo che Biancaneve, adattamento live action del classico d’animazione Disney, sarà al cinema a partire dal 21 marzo 2025. Nel cast, oltre a Rachel Zegler, anche Gal Gadot nei panni dell'iconica regina cattiva e Andrew Burnap.