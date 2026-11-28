Pubblicazione: 28 novembre alle 20:30

Nel 1980 Bud Spencer torna a vestire i panni del commissario Rizzo in Piedone d'Egitto, quarto film della saga diretta da Steno. Questa volta il personaggio lascia temporaneamente le strade di Napoli per un'avventura che lo porta fino in Nord Africa. Il titolo anticipa una parte importante dell'ambientazione, ma il film non è stato girato soltanto in Egitto. La lavorazione ha coinvolto anche diverse località italiane, tra il capoluogo campano, i comuni della provincia e il Lazio. Il risultato è un racconto ambientato in scenari molto diversi, alcuni dei quali sono ancora oggi facilmente riconoscibili.

. La troupe ha utilizzato la Moschea di Muhammad Ali, conosciuta anche come Moschea di Alabastro e situata nella Cittadella di Saladino.. La scelta di questi luoghi permette alla pellicola di mostrare alcuni scorci rappresentativi della città, allontanandosi dalle ambientazioni italiane che avevano caratterizzato i precedenti capitoli della serie.

Un'altra parte della lavorazione si è svolta tra Giza e l'Alto Egitto. Nella prima località è stato utilizzato il Mena House Hotel, storico albergo situato nei pressi delle piramidi e conosciuto per la sua posizione ai piedi dell'altopiano archeologico. Le riprese hanno raggiunto anche Kôm Ombo, dove si trova il celebre tempio dedicato a Sobek e Haroeris. Il monumento sorge lungo il Nilo ed è uno dei complessi archeologici più particolari del Paese. Queste ambientazioni ampliano la dimensione geografica del film e accompagnano il pubblico in luoghi molto distanti dal contesto napoletano.

L'Italia rimane comunque una componente fondamentale della pellicola. Diverse scene sono state girate a Napoli, città strettamente legata alla storia del commissario Rizzo e alla sua identità. Tra gli indirizzi utilizzati dalla produzione compare via Medina 75, dove si trova il palazzo della Questura. Le riprese hanno interessato anche la discesa San Pietro ai Due Frati e via Mergellina, con la Scuola Nautica Buglione. Si tratta di location che riportano il racconto nell'ambiente urbano partenopeo, creando un collegamento con le atmosfere che il pubblico aveva già imparato a conoscere attraverso i precedenti film della saga.

La lavorazione ha coinvolto anche altri punti del territorio campano. Tra quelli segnalati figurano via Pacuvio e viale Campanariello, nella zona di Santa Maria La Bruna, frazione di Torre del Greco. La presenza di queste località dimostra come le riprese non si siano concentrate esclusivamente nel centro di Napoli, ma abbiano interessato anche le aree circostanti., alternandosi alle scenografie naturali e monumentali dell'Egitto.

A completare il percorso delle riprese c'è l'aeroporto di Ciampino, nel Lazio, utilizzato per alcune sequenze ambientate in uno scalo aeroportuale. Piedone d'Egitto è stato dunque realizzato attraverso una lavorazione che ha attraversato diverse località, passando dai luoghi storici del Cairo e di Kôm Ombo alle strade di Napoli e Torre del Greco. Un insieme di ambientazioni che accompagna l'ultima avventura cinematografica del commissario Rizzo interpretato da Bud Spencer e che rende il film interessante anche per chi ama riconoscere i luoghi reali dietro le scene del grande schermo.