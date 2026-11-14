Dov'è stato girato Animali fantastici - I crimini di Grindelwald? Parigi ricostruita in Inghilterra

Pubblicazione: 14 novembre alle 20:30

Il mondo magico di Harry Potter torna sul grande schermo con Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della saga cinematografica con protagonista Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne. Uscito nel 2018 e diretto da David Yates, il film accompagna gli spettatori in un'avventura che attraversa diverse città europee, tra Londra, Parigi e luoghi legati alla storia di Hogwarts. Ma dove sono state girate realmente le scene della pellicola? La produzione ha scelto soprattutto il Regno Unito, alternando location storiche, paesaggi naturali e grandi set cinematografici.

Una delle basi principali delle riprese sono stati i, nell'Hertfordshire, in Inghilterra.negli anni Venti. La produzione ha sfruttato anche i teatri di posa e il backlot degli studios, dove sono stati allestiti diversi ambienti del mondo magico.

Per alcune scene ambientate a Hogwarts, la troupe è tornata invece all'Abbazia di Lacock, nel Wiltshire. L'edificio storico, già utilizzato in precedenti produzioni legate alla saga di Harry Potter, ha offerto i suoi suggestivi chiostri come scenario per il ritorno alla celebre scuola di magia. La struttura medievale, con i suoi corridoi e le sue architetture caratteristiche, si è rivelata particolarmente adatta a ricreare l'atmosfera del castello frequentato da Newt Scamander e Albus Silente.

Anche il Cimitero di Highgate, a nord di Londra, ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del film. Questo storico cimitero vittoriano è stato utilizzato per alcune sequenze che, nella storia, si svolgono al celebre Père-Lachaise di Parigi. Un'altra ambientazione londinese riconoscibile è St Mary's Gardens, nel quartiere di Lambeth, dove è stato girato l'esterno della casa di Newt Scamander. Gli interni dell'abitazione sono stati invece ricostruiti in studio.

Le riprese hanno coinvolto anche altri suggestivi scorci dell'Inghilterra. Tra questi ci sono le, utilizzate per una breve sequenza del viaggio verso la Francia., mentre alcune riprese aggiuntive hanno interessato anche Parigi. Le ambientazioni mostrate sullo schermo sono state arricchite da interventi digitali, che hanno permesso di ampliare e trasformare gli scenari reali.

Nonostante la storia conduca gli spettatori tra alcune delle città più affascinanti d'Europa, Animali fantastici - I crimini di Grindelwald è stato realizzato in larga parte in Inghilterra. I Warner Bros. Studios di Leavesden hanno rappresentato il cuore della produzione, affiancati da edifici storici, cimiteri e paesaggi naturali. Il risultato è un universo cinematografico in cui luoghi autentici e scenografie ricostruite si fondono, dando vita alla Parigi magica degli anni Venti e agli ambienti familiari del mondo di Hogwarts.