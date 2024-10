Dove vedere tutti i film di Francis Ford Coppola prima dell'uscita di Megalopolis

Pubblicazione: 07 ottobre alle 10:25

Mancano pochi giorni all'uscita di Megalopolis nei cinema italiani: l'ultima, attesissima e discussa opera di Francis Ford Coppola verrà presentata in anteprima nazionale il 14 ottobre con un collegamento satellitare da Cinecittà con il regista (noi saremo ad Arcadia Cinema di Melzo), per poi uscire in tutta Italia il 16 ottobre.

È quindi il momento perfetto per riscoprire la filmografia di uno dei più grandi registi della storia del cinema, un autore capace di definire e ridefinire il linguaggio visivo e narrativo nel corso di oltre cinque decenni. Dai capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now a opere meno conosciute ma fondamentali come La Conversazione, è venuto il momento di recuperare i suoi film per prepararsi al meglio all'arrivo del suo nuovo ambizioso progetto.

Ma quanti film di Coppola sono disponibili in streaming? Non tutti: in particolare, i primissimi titoli della sua filmografia sono purtroppo introvabili, ma ecco una lista abbastanza completa di dove vedere attualmente la maggior parte dei suoi capolavori.

Tonight for Sure (1962)

Il film, co-diretto da Coppola e Jerry Schafer e nato come combinazione di due progetti esistenti, non è attualmente disponibile.

Si trova gratuitamente su Plex e CultPix.

Buttati Bernardo! (You're a Big Boy Now) (1966)

Attualmente non disponibile se non in home video.

Sulle ali dell'arcobaleno (Finian's Rainbow) (1968)

Disponibile per il noleggio e l'acquisto sulle principali piattaforme.

Non torno a casa stasera (The Rain People) (1969)

Attualmente non disponibile se non in home video.

Il padrino (The Godfather) (1972)

Disponibile in streaming su Netflix, NOW, Paramount+ e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

La conversazione (The Conversation) (1974)

Disponibile in streaming su Paramount+ e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Il padrino - Parte II (The Godfather Part II) (1974)

Disponibile in streaming su SkyGo, NOW, Paramount+ e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Apocalypse Now (1979)

Disponibile in streaming SkyGO e NOW, e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Un sogno lungo un giorno (One from the Heart) (1982)

Disponibile in streaming su MUBI.

I ragazzi della 56ª strada (The Outsiders) (1983)

Disponibile in streaming su MUBI e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Rusty il selvaggio (Rumble Fish) (1983)

Disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Cotton Club (The Cotton Club) (1984)

Disponibile in home video.

Peggy Sue si è sposata (Peggy Sue Got Married) (1986)

Disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Giardini di pietra (Gardens of Stone) (1987)

Disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Tucker - Un uomo e il suo sogno (Tucker: The Man and His Dream) (1988)

Disponibile in streaming su Prime Video e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

La vita senza Zoe (Life without Zoë), episodio di New York Stories (1989)

Attualmente non disponibile se non in home video.

Il padrino - Parte III (The Godfather Part III) (1990)

Disponibile in streaming su NOW, Paramount+ e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Dracula di Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula) (1992)

Disponibile in streaming su Netflix e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Jack (1996)

Disponibile in streaming su Disney+.

L'uomo della pioggia - The Rainmaker (The Rainmaker) (1997)

Disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Un'altra giovinezza (Youth Without Youth) (2007)

Disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme.

Segreti di famiglia (Tetro) (2009)

Disponibile in streaming su Chili.

Twixt (2011)

Disponibile in streaming su RaiPlay.

Megalopolis (2024)

Al cinema dal 16 ottobre, con anteprime il 14 ottobre.