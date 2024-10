Megalopolis: il 14 ottobre le anteprime con Francis Ford Coppola in collegamento da Roma!

Pubblicazione: 03 ottobre alle 12:00

L'attesa è quasi finita: Megalopolis, il kolossal diretto da Francis Ford Coppola presentato al Festival di Cannes uscirà nei cinema italiani il 16 ottobre. Ma per i fan del grande regista è stata annunciata oggi un'occasione da non perdere, perché lunedì 14 ottobre si terranno in tutta Italia le anteprime nazionali precedute da un collegamento satellitare proprio con Coppola, che introdurrà il suo film in collegamento satellitare con tutte le sale che proporranno l'iniziativa.

Coppola si collegherà dagli Studi di Cinecittà, che ospiteranno l'anteprima come evento di preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città.

Noi di Badtaste saremo come sempre ad Arcadia Cinema di Melzo, dove l'evento si terrà nella gigantesca Sala Energia, ma verrà proposto anche nelle sale del circuito a Stezzano ed Erbusco.