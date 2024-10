Megalopolis, Guillermo del Toro, Spike Lee e altri registi lodano il film di Francis Ford Coppola: "La cosa più folle mai girata in America"

In Megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola, è uscito lo scorso weekend nelle sale statunitensi, con un magro incasso al botteghino e reazioni piuttosto polarizzate. La visionaria pellicola riceve ora l'endorsement di diversi importanti registi, che, interpellati da ScreenRant, l'hanno lodata con queste parole:

Spike Lee: Mio fratello continua a stupirmi per il suo coraggio e per il fatto che è disposto a fare ciò che deve fare per raggiungere l'obiettivo. Punto.

Guillermo del Toro: Francis è ancora lo stesso regista audace, impavido e inventivo di quando aveva 20 anni. Sono stato spiazzato da Megalopolis!