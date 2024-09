Il robot selvaggio conquista la classifica USA del weekend, flop Megalopolis

Pubblicazione: 30 settembre alle 08:00

Settembre si chiude con un weekend poco movimentato al box-office americano, segnato dal ritorno dell'animazione in testa alla classifica e da un tonfo (annunciato?) al botteghino.

a guidare gli incassi: il film DreamWorks Animation debutta con 35 milioni di dollari in poco meno di 4000 cinema. Costato un'ottantina di milioni, è stato accolto molto positivamente dalla critica e ha un punteggio CinemaScore A, che anticipa un ottimo passaparola (all'estero ha già raccolto 18 milioni nei primi territori in cui è uscito). L'animazione, insomma, continua il suo periodo felice box-office.

Seconda posizione per Beetlejuice Beetlejuice, che raccoglie altri 16 milioni e conclude la sua quarta settimana con 250 milioni di dollari negli USA e 373 milioni in tutto il mondo. Scende al terzo posto Transformers One: meno fortunato dei film live action, raccoglie altri 9.1 milioni di dollari e sale 39 milioni di dollari (55 in tutto il mondo).

Al quarto posto apre il film indiano, con 6.7 milioni di dollari in soli mille cinema e un'ottima media per sala. Chiude la top-five, con altri 4.3 milioni di dollari (ottima tenuta) e un totale di 28 milioni di dollari, che salgono a quasi 58 in tutto il mondo.

Apre al sesto posto Megalopolis: il kolossal di Francis Ford Coppola, che ha finanziato in maniera autonoma i 120 milioni di dollari di budget, incassa solo 4 milioni (dei 7 inizialmente previsti dagli analisi). Pesa senza dubbio anche il pessimo passaparola, come rispecchia il punteggio CinemaScore D+. L'ambizioso progetto del grande regista era sembrato difficilissimo da vendere al grande pubblico fin dalla sua presentazione a Cannes, dove noi l'avevamo apprezzato. La Lionsgate ha curato la distribuzione nordamericana, ma non ha pagato per i costi di promozione e distribuzione. In Italia uscirà il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures.

Incassi USA weekend 27-29 settembre 2024