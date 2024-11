Terrifier 3 terrorizza il weekend italiano e si avvicina a 3 milioni di euro

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:04

È Terrifier 3 a guidare la classifica italiana del weekend, durante la quale sono stati raccolti oltre 8 milioni di euro complessivi. Dopo l'esordio da 1.5 milioni alle anteprime di Halloween, l'horror indipendente raccoglie quasi 1.3 milioni di euro in quattro giorni, ottenendo una media di oltre 3500 euro e salendo a 2.8 milioni di euro: torniamo a dire che è un risultato straordinario non solo per il titolo in sé, ma anche per il distributore Midnight Factory / Plaion Pictures.

Al secondo postotiene ancora benissimo con 1.1 milioni di euro: il film di Paolo Sorrentino supera gli incassi die sale a 6.2 milioni di euro. Presto supererà

Ape al terzo posto Uno Rosso, con 951 mila euro e la seconda miglior media del weekend, senza dubbio un buon risultato. Terza posizione per Il ragazzo dai pantaloni rosa, che dopo gli ottimi incassi alle anteprime per le scuole incassa 872 mila euro e sale così a 1.1 milioni di euro.

Al quinto posto Berlinguer - La grande ambizione tiene benissimo e incassa altri 841 mila euro, salendo a 2.3 milioni di euro.

Da notare al settimo e ottavo posto gli horror: il primo ha superato il secondo, e sale a 1.6 milioni contro 1.5 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite, Eterno visionario apre al decimo posto con 249 mila euro, mentre Anora apre fuori top-ten con 185 mila euro.

Incassi Italia 7-10 novembre 2024

Terrifier 3 – incasso weekend 1.291.959 euro, totale 2.820.597 euro Parthenope – incasso weekend 1.106.001 euro, totale 6.236.396 euro Uno rosso – incasso weekend 951.771 euro, totale 951.771 euro Il ragazzo dai pantaloni rosa – incasso weekend 873.599 euro, totale 1.137.698 euro Berlinguer – La grande ambizione – incasso weekend 841.985 euro, totale 2.340.409 euro Venom – The Last Dance – incasso weekend 657.185 euro, totale 6.803.852 euro The Substance – incasso weekend 565.506 euro, totale 1.664.532 euro Longlegs – incasso weekend 375.595 euro, totale 1.552.375 euro Il robot selvaggio – incasso weekend 311.576 euro, totale 5.948.690 euro Eterno visionario – incasso weekend 249.093 euro, totale 253.879 euro