Il Gladiatore 2 vince il weekend in Italia con 3.7 milioni di euro

Pubblicazione: 18 novembre alle 09:46

Ottimo weekend al box-office italiano, con oltre 10 milioni di euro in incassi (in crescita rispetto a un anno fa) e ben tre film sopra il milione di euro a rappresentare un podio molto variegato.

Al primo posto c'è, con 3.7 milioni di euro e un'ottima media per sala di oltre 7 mila euro: si tratta di un bel punto di partenza per il film di, che si proporrà come alternativa ai blockbuster per tutta la famiglia in uscita nelle prossime due settimane ().

Seconda posizione per Il ragazzo dai pantaloni rosa, che cresce del 66% rispetto a una settimana fa e incassa 1.4 milioni di euro, sfiorando i 3.1 milioni di euro. Un risultato inatteso - ma che lo sceneggiatore e produttore Roberto Proia aveva auspicato proprio sulle nostre pagine qualche mese fa.

Leggi anche / Il ragazzo dai pantaloni rosa supera i 3 milioni di euro: la scommessa vinta di Roberto Proia

In terza posizione troviamo poi Giurato numero 2: il film di Clint Easwtood, distribuito solo in una manciata di sale negli Stati Uniti e per nulla promosso, da noi ha invece dimostrato un forte richiamo incassando oltre un milione di euro in poco meno di 400 cinema.

Il gladiatore 2 – incasso weekend 3.695.262 euro, totale 3.695.262 euro Il ragazzo dai pantaloni rosa – incasso weekend 1.455.971 euro, totale 3.085.546 euro Giurato numero 2 – incasso weekend 1.063.449 euro, totale 1.063.885 euro Uno rosso – incasso weekend 658.464 euro, totale 1.815.472 euro Parthenope – incasso weekend 491.348 euro, totale 7.026.664 euro Berlinguer – La grande ambizione – incasso weekend 483.453 euro, totale 3.072.538 euro The Substance – incasso weekend 339.176 euro, totale 2.210.609 euro Terrifier 3 – incasso weekend 337.249 euro, totale 3.461.329 euro Venom – The Last Dance – incasso weekend 250.759 euro, totale 7.192.093 euro Il robot selvaggio – incasso weekend 219.951 euro, totale 6.211.122 euro

Tiene bene al quarto posto, con 658 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro. Chiude la top-five, che con poco meno di mezzo milione supera i 7 milioni di euro: a breve supererà i 7.3 milioni dediventando il maggiore incasso di Paolo Sorrentino, un successo davvero importante per la neonata Piper Film.