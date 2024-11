Venom 3 domina il box-office americano, i cinema si preparano allo sprint di fine anno

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:36

Weekend di attesa al box-office americano: in vista dello sprint di fine anno, che ci regalerà senza dubbio delle sorprese in termini di incassi (a partire da venerdì, quando uscirà Il Gladiatore II), la classifica del secondo finesettimana di novembre ha raccolto complessivamente solo 67 milioni di dollari, con Venom: The Last Dance che rimane in testa per la terza volta consecutiva.

Il film conincassa altri 16.2 milioni di dollari, salendo a 115 milioni complessivi. In tutto il mondo sfiora i 400 milioni di dollari: costato 120 milioni, è già decisamente un successo (anche se chiuderà la corsa con il risultato peggiore della trilogia).

Secondo posto, un po' a sorpresa, per The Best Christas Pageant Ever: la commedia natalizia di stampo religioso di Dallas Jenkins rompe la sequela di insuccessi in termini di critica e pubblico della Lionsgate e incassa 11.1 milioni di dollari. Attenzione però: 2.2 milioni provengono dalle anteprime di una settimana fa, che però sono state conteggiate nel weekend d'apertura. Al secondo posto dovrebbe quindi esserci Heretic con 11 milioni di dollari: il thriller A24 registra un ottimo debutto per una pellicola indipendente originale.

Segue, con altri 6.6 milioni di dollari e 130 milioni complessivi e ormai quasi 300 milioni in tutto il mondo, mentre Smile 2 chiude la top-five con 5 milioni di dollari e 60 milioni complessivi (123 in tutto il mondo).

La classifica prosegue con film in tenitura, segnaliamo al sesto posto Conclave, con 4.1 milioni di dollari e 21.5 milioni complessivi, mentre al sesto posto Anora raccoglie 2.4 milioni di dollari e sale a 7.2 milioni di dollari complessivi. Sono risultati importanti per film che hanno iniziato la loro corsa con una distriuzione platform e puntano al passaparola per farsi notare in vista della stagione dei premi.

Incassi USA 8-10 novembre 2024

Venom: The Last Dance – incasso weekend $16,226,000, totale $114,819,738 The Best Christmas Pageant Ever – incasso weekend $11,100,000, totale $11,100,000 Heretic – incasso weekend $11,016,055, totale $11,016,055 The Wild Robot – incasso weekend $6,650,000, totale $130,887,835 Smile 2 – incasso weekend $5,000,000, totale $60,540,024 Conclave – incasso weekend $4,101,000, totale $21,513,705 Anora – incasso weekend $2,455,000, totale $7,218,392 Here – incasso weekend $2,426,000, totale $9,502,565 We Live in Time – incasso weekend $2,210,612, totale $21,812,338 Terrifier 3 – incasso weekend $1,470,354, totale $53,313,195