Uno rosso vince il weekend negli USA, Il Gladiatore 2 in testa nel resto del mondo

Pubblicazione: 18 novembre alle 08:00

È Uno rosso a guidare la classifica americana del weekend, una classifica che si prepara alla doppia uscita Wicked / Il Gladiatore 2 venerdì e lo fa con un blockbuster pensato inizialmente per lo streaming e costato circa 200 milioni di dollari. Il film con The Rock debutta con 34 milioni di dollari, leggermente sopra le aspettative (non eccelse) degli analisti. Va detto che il punteggio CinemaScore A lascia intuire che la pellicola avrà un buon passaparola, e potrebbe mostrare gambe decisamente lunghe, quindi è presto per parlare di insuccesso. Certo, l'enorme budget rende la strada in salita, ma in tutto il mondo finora il film ha già raggiunto gli 84 milioni di dollari.

Scende quindi al secondo posto, con 7.3 milioni di dollari e un totale di 127 milioni di dollari. In tutto il mondo il cinecomic ha superato i 436 milioni di dollari.

Terza posizione per The Best Christmas Pageant Ever, che tiene bene incassando 5.4 milioni di dollari e sfiorando i 20 milioni complessivi. Anche Heretic tiene bene, con 5.1 milioni di dollari e un totale sopra i 20 milioni. Chiude la top-five Il robot selvaggio, con 4.3 milioni di dollari e un totale di 137.7 milioni di dollari.

INCASSI USA 15-17 NOVEMBRE 2024

Red One – incasso weekend $34,073,448, totale $34,073,448 Venom: The Last Dance – incasso weekend $7,355,381, totale $127,600,000 The Best Christmas Pageant Ever – incasso weekend $5,400,000, totale $19,952,121 Heretic – incasso weekend $5,167,153, totale $20,436,947 The Wild Robot – incasso weekend $4,300,000, totale $137,772,840 Smile 2 – incasso weekend $2,950,000, totale $65,654,432 Conclave – incasso weekend $2,851,000, totale $26,557,905 Hello, Love, Again – incasso weekend $2,326,000, totale $2,326,000 A Real Pain – incasso weekend $2,300,000, totale $3,037,466 Anora – incasso weekend $1,839,000, totale $10,500,198

Fonte / BOM

Passando agli incassi globali,ha già stabilito un record: con 87 milioni di dollari in 63 territori, è il maggiore incasso d'esordio per un film di Ridley Scott. Si tratta di un ottimo esordio, che il prossimo weekend potrebbe essere affiancato da un lancio da 60-70 milioni di dollari.