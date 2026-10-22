Dracula: The Crimson Code riscrive il mito dei vampiri, ma questa volta la protagonista è una donna
Amanda Jiang è Isolde in Dracula: The Crimson Code, il thriller gotico tra vendetta, rivalità tra vampiri e un amore perduto da secoli.
Il mito di Dracula si prepara a una nuova rivisitazione, questa volta ambientata nella società contemporanea. Dracula: The Crimson Code ha avviato la produzione e punta su una storia che unisce atmosfere gotiche, tensioni familiari e sentimenti rimasti irrisolti per secoli. A interpretare la protagonista sarà Amanda Jiang, affiancata da Joey Phillips, Richard Brake e Shayne Ward. Il progetto, diretto da Andrea M. Catinella e scritto da Enrico Tessarin, sposterà l'azione tra Londra e la campagna inglese, costruendo un racconto soprannaturale incentrato su un passato difficile da lasciarsi alle spalle.
A complicare ulteriormente la situazione è Theo Mercer, in cui Isolde crede di riconoscere Adrian, il suo amore perduto. Ma ritrovare qualcuno che ricorda una persona scomparsa non significa poter recuperare ciò che si è vissuto, Theo ha una personalità propria e non può essere ridotto al passato della contessa. Da questo incontro nasce il conflitto emotivo centrale della storia, che mette in discussione la capacità di Isolde di rinunciare alla vendetta e aprirsi a una possibilità diversa.
Nel cast, Joey Phillips è conosciuto per Outlander, Richard Brake ha partecipato a produzioni come Game of Thrones, The Mandalorian e Barbarian, mentre Shayne Ward è apparso in Coronation Street e The Good Ship Murder. Il film è prodotto da Enrico Tessarin, Amanda Jiang, Andrea M. Catinella e Carla Fuschillo per Starmist Films, la società che ha realizzato anche City of Masks, il cui debutto mondiale a Londra è previsto per il 29 ottobre.