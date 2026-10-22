Dracula: The Crimson Code riscrive il mito dei vampiri, ma questa volta la protagonista è una donna

Pubblicazione: 22 ottobre alle 16:49

Il mito di Dracula si prepara a una nuova rivisitazione, questa volta ambientata nella società contemporanea. Dracula: The Crimson Code ha avviato la produzione e punta su una storia che unisce atmosfere gotiche, tensioni familiari e sentimenti rimasti irrisolti per secoli. A interpretare la protagonista sarà Amanda Jiang, affiancata da Joey Phillips, Richard Brake e Shayne Ward. Il progetto, diretto da Andrea M. Catinella e scritto da Enrico Tessarin, sposterà l'azione tra Londra e la campagna inglese, costruendo un racconto soprannaturale incentrato su un passato difficile da lasciarsi alle spalle.

La protagonista è una contessa immortale che si muove nei circoli più esclusivi di Londra, dove organizza serate eleganti dietro le quali si celano segreti molto più oscuri. Da generazioni,. Quando la contessa colpisce la famiglia rivale uccidendone il figlio, gli equilibri si spezzano e una vecchia guerra torna a minacciare il presente.

A complicare ulteriormente la situazione è Theo Mercer, in cui Isolde crede di riconoscere Adrian, il suo amore perduto. Ma ritrovare qualcuno che ricorda una persona scomparsa non significa poter recuperare ciò che si è vissuto, Theo ha una personalità propria e non può essere ridotto al passato della contessa. Da questo incontro nasce il conflitto emotivo centrale della storia, che mette in discussione la capacità di Isolde di rinunciare alla vendetta e aprirsi a una possibilità diversa.

Nel cast, Joey Phillips è conosciuto per Outlander, Richard Brake ha partecipato a produzioni come Game of Thrones, The Mandalorian e Barbarian, mentre Shayne Ward è apparso in Coronation Street e The Good Ship Murder. Il film è prodotto da Enrico Tessarin, Amanda Jiang, Andrea M. Catinella e Carla Fuschillo per Starmist Films, la società che ha realizzato anche City of Masks, il cui debutto mondiale a Londra è previsto per il 29 ottobre.