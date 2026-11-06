Dritto e Rovescio, Ruzza perde la pazienza con un attivista: "Torna da mamma e papà", scoppia la lite

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:08

Il confronto tra generazioni si accende nello studio di Dritto e Rovescio. Nell'ultima puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio, su Rete 4, il dibattito sulle difficoltà economiche dei giovani si trasforma in un acceso botta e risposta. Al centro della discussione ci sono il costo della vita, il lavoro povero, il diritto alla casa e la distribuzione della ricchezza. A confrontarsi sono alcuni esponenti dei Giovani Comunisti, l'imprenditore Lorenzo Ruzza e rappresentanti del mondo politico. Le parole di un ventenne provocano la reazione dell'imprenditore, dando vita a uno dei momenti più tesi della trasmissione.

Un acceso confronto tra un giovane attivista appartenente ai Giovani Comunisti e Lorenzo Ruzza (imprenditore) a #drittoerovescio https://t.co/zWkvWJDwgm — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 5, 2026

La discussione entra nel vivo quando. Secondo il ragazzo, la crescita del Paese non basta a descrivere le condizioni reali delle famiglie, soprattutto quando una parte della popolazione fatica persino a sostenere le spese alimentari. Nel suo intervento richiama anche l'aumento delle persone che si rivolgono alla Caritas e sostiene che i grandi patrimoni dovrebbero contribuire maggiormente al benessere collettivo. Una posizione che accende immediatamente il confronto con gli altri ospiti.

A rispondere è Lorenzo Ruzza, che invita il ventenne a occuparsi della propria formazione e a cercare un impiego, piuttosto che partecipare alle manifestazioni. L'imprenditore mette in discussione il modo in cui il giovane ha scelto di esprimere il proprio dissenso, ma il ragazzo non accetta la provocazione. Rivendica il proprio impegno nello studio e nel lavoro e riporta l'attenzione sulle difficoltà che incontra chi cerca di diventare economicamente indipendente. Tra le questioni sollevate c'è soprattutto quella abitativa, per molti giovani, riuscire a permettersi una casa rappresenta un traguardo sempre più difficile. Il botta e risposta degenera quando Ruzza ricorre a un attacco personale, invitando l'attivista a tornare dai genitori e definendolo ignorante e sbruffone.

La tensione non si esaurisce con questo primo scambio. A intervenire è anche Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, che critica le manifestazioni organizzate dai gruppi di estrema sinistra, accusando alcuni partecipanti di scendere in piazza senza conoscere realmente le ragioni dello sciopero. Il giovane attivista ribatte contestando l'operato dell'esecutivo e sostenendo che le proteste nascano da problemi concreti, come gli stipendi insufficienti, il costo degli affitti e l'impossibilità di arrivare serenamente alla fine del mese. Il confronto si sposta così dalle motivazioni ideologiche delle manifestazioni alle condizioni materiali denunciate dai ragazzi.

"Bisogna avere un po' di rispetto anche dei più giovani" Alberto Campailla a #drittoerovescio https://t.co/VtSq3x5buN — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 5, 2026

Nel corso della trasmissione trova spazio anche il tema della redistribuzione della ricchezza., arrivando a sostenere che una parte delle loro risorse derivi dal lavoro prodotto da altre persone. Una posizione contestata da, condirettore di Libero,. Anche Giuseppe Cruciani interviene nel dibattito, confrontandosi con Paola De Micheli sul tema della povertà e sulle responsabilità politiche legate alla situazione economica del Paese.

L'episodio di Dritto e Rovescio riporta al centro una questione che riguarda il rapporto tra giovani e istituzioni. Da una parte ci sono le contestazioni rivolte a chi manifesta, dall'altra le richieste di una generazione che denuncia precarietà, difficoltà abitative e scarse prospettive economiche. Il confronto televisivo mostra quanto sia facile che una discussione sulle condizioni sociali si trasformi in uno scontro personale. Resta il nodo principale sollevato dai ragazzi, come costruire un futuro autonomo quando il lavoro, da solo, non sempre garantisce la possibilità di vivere con serenità.