Due fratelli contro il tempo: su Netflix, la serie giapponese su una vendetta ostacolata dalla giustizia

Pubblicazione: 10 luglio alle 15:00

Ci sono ferite che il tempo non chiude. Anzi, a volte le amplifica, le trasforma in ossessioni che divorano una vita intera. È quello che succede a Minoru e Makoto Tagusari, protagonisti del drama investigativo giapponese "Tagusari Bros". prodotto da TBS e disponibile su Netflix, dove il confine tra giustizia e vendetta si fa così sottile da diventare indistinguibile. Un medico legale e un detective, legati non solo dal sangue ma da un trauma condiviso, decidono di scoprire chi ha ucciso i loro genitori tre decenni prima. Minoru, interpretato da Shota Sometani, lavora con i morti ogni giorno, scrutando cadaveri alla ricerca di verità nascoste.

Suo fratello Makoto, al quale presta il volto Masaki Okada, invece insegue i vivi, cercando di catturare criminali prima che la legge diventi un ricordo sbiadito. Ma c'è un problema, enorme come un macigno., e l'assassinio dei loro genitori cade esattamente fuori dal nuovo limite temporale. Per una manciata di giorni, forse settimane, il colpevole è diventato intoccabile. La giustizia tradizionale, quella dei tribunali e delle sentenze, non esiste più per loro.Cosa resta quando il sistema ti volta le spalle? Quando la legge, quella stessa legge che uno dei due fratelli ha giurato di servire, decide arbitrariamente che il tuo dolore ha una data di scadenza?. La serie, attraverso i primi sei episodi, intreccia abilmente una struttura episodica classica con l'arco narrativo principale. Ogni settimana un nuovo caso, apparentemente slegato, che però si rivela sempre connesso al mistero centrale.: ogni crimine risolto apre una porta verso la verità più grande, quella che i fratelli cercano disperatamente.

Ma "Tagusari Bros." non è solo un thriller procedurale. È soprattutto una riflessione filosofica mascherata da intrattenimento. Gli sceneggiatori martellano lo spettatore con domande scomode, quelle che non hanno risposte facili: cosa significa davvero avere una chiusura emotiva? La vendetta porta sollievo o è solo un'altra forma di autodistruzione? E soprattutto, cos'è la giustizia quando la legge fallisce? Minoru, che passa le giornate a sezionare corpi, cerca risposte nella precisione chirurgica dell'anatomia. Makoto, abituato a inseguire sospetti per le strade, crede nell'azione immediata. Due approcci diversi allo stesso problema insolubile, due fratelli che devono imparare a coordinare non solo le loro indagini, ma anche le loro visioni morali radicalmente diverse.



Netflix sta investendo molto sulle serie giapponesi (come questa, sui giochi mortali), ma quello che rende "Tagusari Bros." particolarmente interessante è la sua capacità di evitare soluzioni facili. È un viaggio nell'ambiguità morale, dove ogni risposta genera tre nuove domande, dove la linea tra cacciatore e preda, tra giustizia e crimine, continua a spostarsi episodio dopo episodio. I fratelli Tagusari scoprono sulla propria pelle che la vendetta non è un punto d'arrivo, ma un labirinto dal quale potrebbe essere impossibile uscire. E forse, suggerisce la serie, questo è esattamente il punto: alcune ferite non sono destinate a guarire, alcuni crimini non trovano mai una risoluzione soddisfacente. Resta solo la scelta di come vivere con questo peso, di come trasformare il trauma in qualcosa che non ti consumi completamente.