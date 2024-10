Dune 3, Denis Villeneuve spiega perché tornerà alla regia prima del previsto: "Inizieremo nel 2026"

Pubblicazione: 18 ottobre alle 10:14

Denis Villeneuve ha ammesso nel corso di una recente intervista che Dune 3, che dovrebbe essere intitolato Dune: Messiah (Messia di Dune), entrerà in produzione prima di quanto preventivato.

“Sono in fase scrittura al momento" ha spiegato riferendosi a Dune: Messiah, che ha preferito non chiamare Dune: Parte 3. I primi due film, ha sottolineato, "per me sono come una sola entità. È un film in due parti, è un capitolo chiuso".

Il terzo film "concluderà la storia di Paul Atreides" e come noto sarà ambientato 12 anni dopo.

Il regista aveva detto di volersi prendere una pausa dopo l'uscita del secondo film, ma a quanto pare la lavorazione partirà prima.

"2026" ha sussurrato durante l'intervista. “Questi film necessitano di molto tempo di lavorazione, perciò è meglio non dire a voce alta quando dovrebbero iniziare le riprese. Sfortunatamente, devo starmene zitto".

Ha poi concluso:

Diciamo che dopo il secondo film volevo prendermi una pausa e tornare nei boschi a riposare. Ma i boschi non mi si addicevano, e tornerò dietro la macchina da presa prima del previsto, ma mi fermo qui.