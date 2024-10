Pubblicazione: 17 ottobre alle 21:33

È oggi disponibile il nuovo trailer della serie Dune: Prophecy, che sarà ambientata 10.000 anni prima della storia di Paul Atreides vista nei due film di Denis Villeneuve.

La data d'uscita di Dune: Prophecy

Il trailer svela che Dune: Prophecy arriverà su Max il 17 novembre.

L’attesa serie HBO in sei episodi co-prodotta con Legendary Television in Italia debutterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 18 novembre.